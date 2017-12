REFORMA PREVISIONAL

Alberto Fernández: "Lo de los gobernadores es asqueante"

El ex jefe de Gabinete se refirió a la aprobación de la reforma previsional tras el pacto fiscal entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales.

El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, criticó duramente a la oposición que acompañó el proyecto de reforma previsional que se convirtió en ley esta mañana, luego de una maratónica sesión en la que no faltaron polémicos ingredientes.

“El Gobierno resuelve las cosas del peor modo: mandar plata a las provincias con la plata de los jubilados. No hay otro motivo. Esto deja al descubierto de encontrar alternativas a los problemas que tiene, la indecencia de sacarle dinero a los más indefensos para dárselo a su socia polític”, consideró el dirigente peronista en diálogo con La Tecla en Vivo (Cadena Rio 88.7).

En este sentido, apuntó contra los gobernadores del PJ que firmaron el pacto fiscal con el Gobierno nacional a cambio de ordenar a sus legisladores que acompañaran la normativa.

“Es asqueante lo de los gobernadores. Ni siquiera defienden a su provincia. Dan vergüenza. Lo digo por Preppo, por Urtubey, por Bertone ¿Cómo funcionan? Primero, siento solidaridad con los jubilados y después mucha vergüenza por quienes dicen ser peronistas que están aterrados por lo que podrá hacer Macri al no poder gobernar sus provincias. Firmaron esta basura por unas migajas”, consideró Fernández.

En este orden, cuestionó a Elisa Carrió sobre quien indicó que “toda su vida fue una perfecta inútil, no puede discutir ni dos palabras de economía porque no sabe y le dice a la gente que esto es bueno. Si la política no se despierta va a terminar todo muy mal. No estoy llamando al club del helicóptero como dice el imbécil de Fernando Iglesias. Esto está muy mal”.

“La marcha fue impresionante, los medios no la mostraron en su real dimensión y fue pacíficamente. Los energúmenos de la izquieda son funcionales al Gobierno y se retroalimentan”, dijo en relación a los incidentes que se registraron en las afueras del Congreso.

"Los delirantes terminaron presos, pero a la noche la calle se llenó de cacerolas, de todos los votantes de Mauricio Macri y los votantes de Elisa Carrio”, concluyó.