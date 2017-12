REFORMA PREVISIONAL

Fisura en el FR: dirigente fustigó a Massa por la postura del bloque

El ex diputado nacional de la Provincia, Gilberto Alegre, salió a desmarcarse de los posicionamientos que tuvo el bloque del Frente Renovador en el Congreso. Críticas por acercamientos al kirchnerismo.

No me siento representado como FR por Felipe Sola defendiendo vándalos ni por De Mendiguren abrazandose con los diputados K necesitamos un debate para saber que somos @Sergio Massa — Gilberto Alegre (@gilbertoalegre) 17 de diciembre de 2017

La gente nos confirio un mandato y es defender sus intereses y lo debemos hacer en el recinto exponiendo nuestra posición desde las bancas eso sería peronismo republicano que es lo que deseamos como renovación lo que paso fue un paso hacia atrás @Sergiomassa @frenterenovador — Gilberto Alegre (@gilbertoalegre) 17 de diciembre de 2017

La gente no se equivoca decía Perón, recibimos un bajo porcentaje de votos en las últimas elecciones y viendo el desempeño de nuestros referentes en la sesión de debate de la ley previsional vemos que el viejo general tenía razon — Gilberto Alegre (@gilbertoalegre) 17 de diciembre de 2017

Gilberto Alegre, ex intendente de General Villegas y hasta hace poco diputado nacional de la Provincia por Frente Renovador, despotricó contra Sergio Massa por posicionamientos que tuvo el espacio el bloque en medio del debate por la reforma previsional.“No me siento representado como FR por Felipe Sola defendiendo vándalos ni por De Mendiguren abrazandose con los diputados K necesitamos un debate para saber que somos @Sergio Massa”, escribió, tajante, Alegre.El cuestionamiento de Alegre expuso una nueva ruptura para el Frente Renovador. Tal como dio cuenta La Tecla tiempo atrás, la baja performance electoral significó un duro golpe para garantizar la contención de los distintos actores que conviven en el espacio.Quien fue intendente de Villegas por más de 20 años fue uno de los heridos del cierre de listas en la última elección. Quedó en 12° lugar de la nómina de diputados nacionales de 1País, que en este turno electoral sólo cosechó cuatro bancas.Tras el recambio, y en medio del álgido debate por la modificación en el sistema jubilatorio, Alegre utitlizó Twitter para marcar sus diferencias con los popes del bloque del Frente Renovador como el ex gobernador bonaerense Felipe Solá y el industrial José De Mendiguren.“La gente nos confirio un mandato y es defender sus intereses y lo debemos hacer en el recinto exponiendo nuestra posición desde las bancas eso sería peronismo republicano que es lo que deseamos como renovación lo que paso fue un paso hacia atrás @Sergiomassa @frenterenovador”, apuntó en otro de los tuits.En todos los mensajes, Alegre arrobó a Massa y en uno a la cuenta oficial del Frente Renovador. Aún conserva en su portada una foto con Sergio Massa y la información de su adhesión al espacio del ex intendente de Tigre.“La gente no se equivoca decía Perón, recibimos un bajo porcentaje de votos en las últimas elecciones y viendo el desempeño de nuestros referentes en la sesión de debate de la ley previsional vemos que el viejo general tenía razón”, consideró.La cuarta sección electoral, en la que hace pie Alegre, sucumbió a la fiebre vidalista en los últimos años. Los intendentes Alexis Guerrera (General Pinto) y Guillermo Britos (Chivilcoy) son los únicos con base territorial en la actualidad. Britos ya había manifestado su disconformidad meses atrás por el armado en 2017.