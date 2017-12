ESCANDALO LEGISLATIVO

Secco sabe que puede ir preso y se mueve en consecuencia

La denuncia realizada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Manuel Mosca, contra el intendente de Ensenada, Mario Secco, avanzó velozmente y este último ya se vio obligado a solicitar la eximición de prisión. El Juez debe resolver en las próximas horas.

Así lo hizo saber a través de las redes sociales el hijo del jefe comunal, Nicolás Secco, quien en una publicación en Facebook apuntó sus cañones contra la Gobernadora María Eugenia Vidal, aclarando a su vez que su padre estaba tranquilo y entero."La Gobernadora Vidal en complicidad con el poder judicial le armó una causa penal a Mario Secco, con el único objetivo de llevarlo preso. Estoy acá con él, su abogado ya pidió la eximición de prisión, porque la denuncia ya está presentada y el juez tiene cinco días para contestar, así que ahora solo nos queda esperar", afirmó Secco hijo.Agregó que "lo más importante de esto, es que el Viejo está tranquilo y entero, así que todos los que lo apoyamos tengamos la misma fortaleza que él, estamos preparados para esto y sabemos que si lo llevan es por haber luchado por una causa justa".Para completar, resaltó que "jamás se caracterizo por ser un dirigente tibio y si estas son las consecuencias que debemos pagar por defender los intereses de los jubilados y los trabajadores, lo haremos con total dignidad. Les mando un gran abrazo y jamás se olviden que la única lucha que se pierde, es la que se abandona!! HLVS", subrayó Nicolás Secco.Vale recordar que tal como informó este medio, el mandamás ensenadense está imputado en una causa por "intimidación pública e impedimento de la labor legislativa", a raíz de su irrupción en el recinto de Diputados durante la sesión en la que se debatía un paquete de leyes enviado por el Ejecutivo, al mismo momento en que afuera la Policía reprimía ferozmente a manifestantes.Tras la presentación judicial realizada desde la Cámara baja, la investigación fue iniciada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien a los pocos minutos de sucedidos los hechos se presentó en la Legislatura junto a Policía Científica a tomar huellas digitales en el estrado que ocupa Mosca, pues fue ahí donde Seccó arrojó los cartuchos que había recogido durante la represión policial.Un día después, en declaraciones a "Mañana sin filro" (Cadena Río), el intendente salió a rechazar las críticas por su irrupción en el recinto y sostuvo que lo hizo "indignado" para denunciar la represión que hubo en la puerta de la Legislatura, y que incluso él fue atacado."Mi actitud se condice con una balacera que pasó afuera y que realmente no tiene sentido. Estaba en la Plaza, había terminado el acto, todos se estaban yendo. Y cuando ya quedaba el 20% de los militantes o menos, 500 personas, empezaron a darnos una de balas bárbara", dijo el ensenadense.Además señaló que entró al recinto "invitado por los diputados" -en el video se lo ve junto a Florencia Saintout- y que no agredió a nadie. "No lo eché a Mosca; no le pegué a nadie. Fui con todo con lo que me habían tirado, los cartuchos que llevaba en la mano y los gases lacrimógenos, y se los puse arriba del mostrador por la represión que estaban haciendo. Fue una barbaridad. No se puede entender", afirmó."Estaba parado saludando a la gente. Los muchachos de las organizaciones gremiales se pusieron adelante mío porque me tiraban con gases lacrimógenos y con lo que tenían. Si usted me pregunta, por qué hicieron eso, no lo puedo entender. Estaba indignado por lo que estaba pasado y aparte cómo lastimaron a todos los muchachos. Es lamentable", apuntó.El referente K remarcó que "suspendió ninguna sesión" y que no agredió a nadie. "No sé por qué me agarraron a los tiros en la plaza. No estaba pasando nada. No sé si quisieron hacer un hecho político o intimidarnos para que no volvamos más", ahondó.Palabras van, palabras vienen; lo cierto es que tanto Mario Secco como su familia ya allegados saben que el futuro cercano puede estar tras las rejas. la decisión la tomará la Justicia, pero, tal como señalan en el entorno del protagonista de los hechos, "los antecedentes cercanos no son muy favorables para quienes simpatizamos con CFK".