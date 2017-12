A LAS URNAS

Elecciones en el PJ bonaerense: Gustavo Menéndez fue electo como el Presidente

Las elecciones se realizaron desde las 8 y hasta las 18. Los muchachos peronistas emitieron su voto para elegir autoridades a nivel provincial y en cada uno de los 135 distritos bonaerenses. En muchos de ellos se logró acordar una lista de unidad y los comicios fueron sólo un mero trámite. En otros, en cambio, hubo que dirimir el presidente del PJ local en internas. Particularidades de la elección.

Su navegador no soporta el formato de audio.

El PJ renovó sus autoridades. Con apenas 20 internas en los 135 distritos bonaerenses, la mayoría de las elecciones significaron un mero trámite debibo al consenso por la lista de unidad, y eso llevó a que el nivel de participación sea escaso.A nivel provincial, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, se erigió como el nuevo encargado de conducir a los muchachos peronistas, al ratificarse en la elección la lista de unidad.Cabe destacar que no se trató de la elección más popular. Un dato apaña esa lectura: en Twitter los comicios en el club River Plate superaron al (hastag) #UnidadYRenovación que fue el título elegido por el partido para dar a conocer como iban sucediéndose las votaciones. Mayormenete, en las intervenciones twitteras, los jefes comunales alentaron la participación de los afiliados.En ese marco se dieron algunas particularidades, como por ejemplo que en San Antonio de Areco no hubo votos para la lista de unidad del Consejo Provincial, ni para la de los consejeros seccionales. Sólo apareció en la urna la nómina local. El en distrito no hubo internas, y el nuevo presidente del PJ local es Nicolás Marinkovic, pollo del intendente K Francisco Durañona.Metafóricos, al finalizar la jornada electoral, Menéndez y Gustavo Gray, quien será el vicepresidente del partido, se mostraron juntos en un auto en el que el intendente de Merlo conduce, y el jefe comnunal de Esteban Echeverría hace las veces de copiloto.

Por fuera de los nombres hay que señalar que en la previa a estas elecciones, hasta el último momento se especuló con la posibilidad de que el partidos sea intervenido. Pese a los pedidos para que la Juticia suspenda las elecciones, fuentes judiciales le conformaron días atrás a latecla.info que el juez federal Adolfo Ziulu “no encontró impedimento legal” para evitar la realización de los comicios o, incluso, avanzar en su intervención, como había planteado el ex presidente Eduardo Duhalde y otros dirigentes de su entorno.

A principios de diciembre, Eduardo Duhalde presentó en persona un pedido de intervención en presuntas irregularidades en el proceso electoral, sobre todo por el llamado a elecciones y cómo se dieron los plazos para los cierres de lista. Y llegó a solicitar una adecuación del padrón del partido.



La presentación tuvo el tenor de los pedidos previos los apoderados Omar Gadea y Oscar Diani. Los cuestionamientos giraron en torno a que la potestad del llamado a elecciones la tiene el Consejo partidario, que se reunió después de la convocatoria a elecciones, realizada por la actual vicepresidenta del partido, Cristina Álvarez Rodríguez.

LOS ELEGIDOS

No obstante, con el visto bueno de Ziulu, el partido encaró la jornada electoral y hubo internas en 20 distritos ( ver nota aparte Gustavo Menéndez (intendente de Merlo)

CONSEJEROS POR RAMA

Gremial: Pablo Hugo Antonio Moyano (Camioneros); Francisco Omar Plaini (Canillitas); Francisco Virgilio Gutiérrez (UOM); Humberto Francisco Bertinat (Municipales); Ricardo Alberto Pignanelli (SMATA).

De la Mujer: Verónica María Magario (intendenta de La Matanza y presidenta de la FAM); Cristina Beatriz Fioramonti (ex senadora nacional); Maria Alejandra Nardi (presidentadel HCD de Tigre, cercana a Sergio Massa); María Magdalena Sierra (diputada nacional) y María Elena Velázquez.

De la Juventud: Federico Otermin (diputado provincial, cercano a Insaurralde); Juan Miguel Gómez Parodi (secretario General de la JP Descamisados); Nahir Caffiero Altamirano (PJ juventud de San Nicolás); Yanina Fernández (Compromiso Federal, responde a Rodríguez Saa) y Camilo García.



LOS CONSEJEROS POR LAS OCHO SECCIONES

el uno es el jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, uno de los mentores de la unidad. El dos, es el exrandazzista, Juanchi Zabaleta (Hurlingham). El tres es el intendente de Navarro, Santiago Maggiotti. El cuatro: Patricia Durand. Los suplentes son para el senador de San Martín, Fernando Moreira y el ex sciolista tigrense, Federico Ugo.El uno es Ricardo Casi, el dos Oscar Ostoich, el tres Sergio Berni y el cuatro Soledad Machadi. El primer pueto de los suplentes se lo quedó Edda Acuña y el segundo Cattáneo.Fernando Espinoza es el primer onsejero, el dos es el futuro titular, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (alternará con Menéndez). En tercer lugar, en tanto, quedó la mandataria de Cañuelas, Marisa Fassi y en el cuarto el alcalde de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Los suplentes son Aníbal Regueiro y Darío Díaz Pérez.

4° Sección: el uno de la Cuarta quedó en poder del jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torcchio, el puesto dos de los consejeros, Jorge Cortés, el mandamás de Hipólito Yrigoyen. El tercero de la nómina es Alberto Connochiari, de Leandro N. Alem, el más kirchnerista de todos. El último de los titulares es la exintendenta de Carlos Tejedor, María Celia Giannini. El primer suplente es el albertino Leonel Zacca y el segundo el bragadense Darío Duretti.



5° Sección: Juan Pablo De Jesús es el 1, Marcela Basualdo la 2, Rodolfo Iriart el 3 y Juan Manuel Cheppi el 4. Juan Carlos Veramendi y Diana Arguello son los suplentes.



6° Sección: Marisol Merquel, oriunda de los pagos de Saavedra, es la 1. El dos para Alfredo Fisher (Laprida), el tres para Alejandro Acervo (Daireaux) y el cuatro para Marcelo Santillán (Gonzáles Cháves). Los suplentes son el ex candidato a intendente de Coronel Dorrego, Osvaldo Barcelona y para la referente peronista de Tres Lomas, Yolanda Marino.



7° Sección: el uno fue para el jefe comunal de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini. En tanto, el dos fue para el intendente de Veinticinco de Mayo, Hernán Ralinqueo; el tres para la edil olavarriense Adriana Capuano (también estuvo a punto de firmar con Espinoza) y el cuatro para el electo diputado nacional por el Frente justicialista, Eduardo "Bali" Bucca. La primer suplente es Eliana Gasparini, el segundo suplente es Pity Ramírez.



8° Sección: el lugar más alto del podio se lo quedó el concejal y ex diputado, Gabriel Bruera y el segundo fue para el ex diputado y ex funcionario provincial, Gonzalo Atanasof. El tercer puesto fue para la gremialista de Soeme, Susana Mariño y el cuarto para María Clara Vernet. Los suplentes son Eliana Balcone y María Ona Parrilli.