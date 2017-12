MEDIDA DE FUERZA

Como forma de protesta por la reforma previsional, la CGT convoca un paro para este lunes

Es a partir del mediodía y se extenderá por 24 horas. "Si la ley sale como quiere el Gobierno, va a haber un paro general a partir del mismo día lunes. Acá el presidente (Mauricio) Macri debe tener más equilibrio y no dejarse llevar por quienes hablan solamente de economía técnica", apuntó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio e integrante del triunvirato que conduce la CGT, Carlos Acuña.

El mismo será a partir del mediodía de mañana y se extenderá por 24 horas. El objetivo es repudiar la reforma previsional que, luego del acuerdo del Presidente con los gobernadores, todo indica que saldrá aprobada este lunes.



"No estamos bien. Esta es la realidad. Nosotros como CGT hemos acompañado, tratando de no poner piedras en el camino, pero creo que la situación no da para más", señaló Acuña en declaraciones brindadas a Radio 10.



"Más allá del paliativo del bono compensatorio" que el Gobierno dará por decreto para jubilados y pensionados si la reforma se aprueba, lo que queda "al descubierto" es que el proyecto es "perjudicial" para la clase pasiva.

Cabe destacar que la medida de fuerza se llevará adelante como forma de protesta de la brutal represión a la que hechó mano Gnedarmería.