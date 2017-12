PROVINCIA

El radicalismo no quiere dormirse y mira de reojo al Pro

Con la renovación legislativa, los nuevos representantes de la Unión Cívica Radical en Cambiemos tienen un gran objetivo: que no los tape la ola amarilla. La mirada sobre la interna del Pro

Así como el gobierno de la Provincia ha posado sus ojos sobre el largo camino hacia las elecciones del 2019, y ya comenzó a barajar algunos nombres para las intendencias “huérfanas” o en manos del peronismo, desde la pata boina blanca ocurre algo similar. En realidad, la Unión Cívica Radical se muestra alerta a los movimientos del Pro dentro de Cambiemos y atenta a los parpadeos de la Gobernación.Tal como informó La Tecla, la mayoría de los nombres puestos para los próximos comicios responden directamente a la estructura amarilla y lejos están del rojo del partido centenario. Por ello, los radicales buscan las herramientas para sortear la propia interna y quedar en una buena posición para la pelea.Es clave la representación legislativa que ha ganado el espacio. Desde el radicalismo advierten la oleada amarilla de cara al 2019 y encienden la luz de alerta. “Es verdad que se perfilan dirigentes en muchas ciudades que podrían llegar a estar peleando intendencias; por ahí, la visión que se tiene hoy por hoy es de muchos posibles candidatos del Pro en lo que sería el Conurbano, pero el radicalismo tiene una presencia importante y vamos a trabajar ahí”, advirtió el senador por la Cuarta sección Agustín Máspoli, quien recientemente recorrió Berazategui y desembarcará en La Matanza con otro chacabuquense, el intendente Víctor Aiola. En tanto, redondeó: “El crecimiento del radicalismo en el Conurbano es importante; quizá no es el ideal, pero si se mira de dónde veníamos, vamos creciendo”.Además, con el Pro prácticamente con el control absoluto del Conurbano para el reparto del 2019, los radicales se hacen fuertes en el interior de la Provincia y no quieren que el aventón amarillo se prolongue.Otro de los puntos que levantan los nuevos legisladores, que en su mayoría responden al vicegobernador Daniel Salvador, es la premisa de que si María Eugenia Vidal va por la reelección, sea con Salvador como compañero de fórmula. Si bien siempre aclaran que la decisión debe pasar por él, ya tiene el visto bueno para el acompañamiento de buena parte del partido, al menos de buena parte del seno radical de la Legislatura y de varios intendentes.“Lo que se ha dado en estos primeros dos años de gestión es una muy buena sinergia, hay un equipo que funciona de una gran manera entre Vidal y Salvador”, explicó el senador Leandro Blanco. Asimismo se-ñaló que “por la forma que vienen trabajando es natural que se piense en el vicegobernador para una reelección; si así lo dispone él es un excelente futuro candidato, pero va a depender de lo que suceda cerca de la fecha”.En la misma sintonía se expresó el senador Máspoli, quien confió a La Tecla que “con la conducción de Salvador hemos ganado mucho espacio”, y aseveró que ése es el camino a seguir. De esa manera, también dejó un mensaje puertas adentro: “Necesitamos que el partido (UCR) empiece a estar activo, y una cosa va a alimentar a la otra”.La UCR no quiere que el crecimiento del Pro la margine de los puestos de discusión. Si bien aclaran a diestra y siniestra que la pertenencia a Cambiemos no corre peligro, lo cierto es que buscan desde las filas propias posicionarse para llegar al 2019 de la mejor forma posible. El rol legislativo será clave y el mensaje es claro: tanto hacia fuera como puertas adentro, para pararse a la par de los “amarillos” todos los rojos tienen que tirar para el mismo lado y trabajar activamente.