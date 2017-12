CONURBANO

Desde el interior radical, caminan La Matanza para fortalecer a Cambiemos

Tal como lo hizo hace algunas semanas en Berazategui, el mandamás de Chacabuco, Víctor Aiola, hará base en el histórico bastión peronista. Por problemas de agenda no estará Alejandro Finocchiaro, el candidato de Cambiemos para el distrito.

Desde hace algunas semanas, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, comenzó la tarea de caminar los distritos del Conurbano donde no gobierna Cambiemos. Claro está, de cara al 2019 hay una clara predominancia de posibles candidatos del PRO en las comunas donde conduce el peronismo y el hombre del radicalismo busca que los boinas blancas peleen mano a mano.



No obstante, desde el entorno del alcalde aseguran que la construcción siempre es en línea con la conducción de María Eugenia Vidal y para fortalecer a Cambiemos.

En ese sentido, tal como informó La Tecla.info, desembarcó en Berazategui para recorrer las calles del distrito que lidera Patricio Mussi y ahora hará lo propio en La Matanza.

Así, este sábado 16 de diciembre, Aiola, visitará el histórico bastión peronista con el fin de dialogar con los vecinos del partido. Lo hará acompañado por funcionarios y militantes. Allí los recibirán las autoridades radicales locales.

El recorrido comenzará a las 10:30 con una caminata por la localidad de González Catán; seguido de una charla en el Comité del Distrito UCR (ubicado en San Justo), y finalizando la jornada con un encuentro de despedida del año 2017, a realizarse en el Comité de Distrito UCR en La Matanza.

Cabe destacar que, desde el entorno de Aiola explicaron a La Tecla.info que la idea era caminar a la par de Alejandro Finocchiaro, el candidato de Cambiemos para el distrito, pero por problemas de agenda del ministro de Educación, no será así. No obstante, programaron otra visita a la comuna de la Tercera sección para febrero próximo.

“Estoy en el Comité Provincia, soy autoridad partidaria y me he reunido con mucha gente y digo ‘Almirante Brown, La Matanza ¿por qué nunca se gana?’ ‘No, es imposible’, me dicen. Entonces, a partir de noviembre voy a empezar a caminar La Matanza. Te lo juro como que me llamo Víctor Aiola, porque quiero ver porqué no, qué tiene esa gente. Quiero verlo yo en persona”, adelantó el alcalde de la comuna de la Cuarta.