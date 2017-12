Con el guiño de la Justicia, el PJ bonaerense realiza sus elecciones este domingo

La Justicia Federal de La Plata avaló el proceso eleccionario del Partido que el domingo mediante las urnas formalizará la nueva conducción de Gustavo Menéndez y Fernando Gray. El duhaldismo había intentado frenar el proceso con un pedido de intervención.

Pese a los pedidos de intervención y de suspensión de la elección, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires tiene el camino allanado para realizar las elecciones formales en la que sólo se presenta la lista de unidad liderada por Gustavo Menéndez.

Fuentes judiciales confirmaron a La Tecla.info que el juez federal Adolfo Ziulu “no encontró impedimento legal” para evitar la realización de los comicios o, incluso, avanzar en su intervención, como había planteado el ex presidente Eduardo Duhalde y otros dirigentes de su entorno.



A principios de diciembre, Eduardo Duhalde presentó en persona un pedido de intervención en presuntas irregularidades en el proceso electoral, sobre todo por el llamado a elecciones y cómo se dieron los plazos para los cierres de lista. Y llegó a solicitar una adecuación del padrón del partido.



La presentación tuvo el tenor de los pedidos previos los apoderados Omar Gadea y Oscar Diani. Los cuestionamientos giran en torno a que la potestad del llamado a elecciones la tiene el Consejo partidario, que se reunió después de la convocatoria a elecciones, realizada por la actual vicepresidenta del partido, Cristina Álvarez Rodríguez.



A su vez, se puso de manifiesto el plazo de 60 días fijado por el artículo 18 de la Carta Orgánica. Así, para los demandantes, el partido no contaba “con la integración correspondiente”, luego que varios de sus miembros tomaran licencia al competir en Unidad Ciudadana, fuera del PJ.



Con el visto bueno de Ziulu, el partido encarará ahora sin problemas la jornada electoral, despejada la posibilidad de que se frustrara por un fallo judicial. Si bien se alcanzó lista de unidad para la elección provincial, en varios distritos no se llegó a un acuerdo. A continuación los puntos conflictivos.



Los distritos donde hay interna



Marcos Paz

Fortes Pablo Oscar

Telechea Hugo Jose

Fortini Rodolfo Juan



San Isidro

Garcia Maria Teresa

Brest Fabian



La Plata

Bonicatto Carlos Eduardo

Lugones Luis Enrique



Tandil

Fernandez Walter

Carri Juan Manuel



Pinamar

Alba Jose Ignacio

Vaquer Luis Mario



Necochea

Rivero Marcelo Javier

Vidal Jose Luis



Gral Pueyrredon

Rapacioli Juan Manuel

Coppola Eduardo



Lincoln

Fernandez Jorge Abel

Roldan Adriana Mariela



Exaltación De La Cruz

Gonzalez Ricardo Salvador

Llanos Alberto

Ferreyra Luciano



Baradero

Ramos Juan Maria

Carossi Aldo Mario



San Nicolás .

Del Litto Pablo Sebastian

Andino Ruben Eduardo



San Pedro

Preiti Mauricio David

Mosquera Norberto



Zárate

Bugatto Jose Alberto

Gonzalez Julio Alberto



Berisso

Garaza Ramon Leonardo

Nadeff Miguel



Lanús

Pedelhez Miguel David

Diaz Perez Dario

Crovella Roberto Alfredo

Beroldo Sebastian J



Quilmes

Di Giuseppe Walter Alejandro

Salvatierra Ernesto Fabian



Bragado

Jauregui Lorda Daniel

Gatica Eduardo Ramon



Balcarce

Garcia Teodoro Luis

Mengual Sergio Antonio



Gral. Belgrano

Piñero Jose Luis

Ibarra Juan Felipe

Ortiz Antonio



Ayacucho

David Dario

Sansiviero Alcira Mabel



Morón

Santiago Muñiz

Nestor Montechiari