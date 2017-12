POLEMICA

Secco se defiende: "Mi actitud se condice con la balacera que hubo afuera"

El jefe comunal de Ensenada salió al cruce de las críticas y la denuncia que recibió por haber irrumpido en la Legislatura. Fui con todo con lo que me habían tirado y los puse arriba del mostrador ", afirmó a Cadena Río.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, salió a rechazar las críticas por su irrupción en la Cámara de Diputados bonaerense y sostuvo que ingresó a la Legislatura "indignado" para denunciar la represión que hubo en la puerta de la Legislatura, y que incluso él fue atacado.

"Mi actitud se condice con una balacera que pasó afuera y que realmente no tiene sentido. Estaba en la Plaza, había terminado el acto, todos se estaban yendo. Y cuando ya quedaba el 20% de los militantes o menos, 500 personas, empezaron a darnos una de balas bárbara" dijo al programa Mañana sin filtro, de Cadena Río.

El intendente de Ensenada remarcó que ingresó al recinto "invitado por los diputados" -en el video se lo ve junto a Florencia Saintout- y que no agredió a nadie. "No lo eché a Mosca; no le pegué a nadie. Fui con todo con lo que me habían tirado, los cartuchos que llevaba en la mano y los gases lacrimógenos, y se los puse arriba del mostrador por la represión que estaban haciendo. Fue una barbaridad. No se puede entender", enfatizó.







Secco destacó que ingresó sólo por la represión. "Estaba parado saludando a la gente. Los muchachos de las organizaciones gremiales se pusieron adelante mío porque me tiraban con gases lacrimógenos y con lo que tenían. Si usted me pregunta, por qué hicieron eso, no lo puedo entender. Estaba indignado por lo que estaba pasado y aparte cómo lastimaron a todos los muchachos. Es lamentable", apuntó.



Secco remarcó que "suspendió ninguna sesión" y que no agredió a nadie. "No sé por qué me agarraron a los tiros en la plaza. No estaba pasando nada. No sé si quisieron hacer un hecho político o intimidarnos para que no volvamos más", ahondó.