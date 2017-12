POLÉMICA

Denuncias cruzadas: “Secco no interrumpió la sesión”, remarcan desde el FpV

La legisladora de Unidad Ciudadana rechazó los argumentos de Cambiemos que acusan al jefe comunal de Ensenada de "incitación a la violencia". Cuestionamientos al rol del fiscal Condomí Alcorta.

En medio de la polémica y las denuncias cruzadas, Susana González, diputada de Unidad Ciudadana y ex funcionaria de Ensenada, salió a defender al intendente Mario Secco y rechazó que hubiera interrumpido la sesión de la Cámara baja bonaerense.“El intendente no interrumpió ninguna sesión. Estaba en cuarto intermedio en ese momento la Cámara”, afirmó la flamante legisladora aen rechazo a las acusaciones dirigidas contra Secco y la denuncia de la presidencia de la Cámara.El alcalde arrojó ayer cartuchos de balas en el escritorio de la presidente de la Cámara, Manuel Mosca, luego de los incidentes en la puerta del Palacio. Fue acusado por Mosca por intimidación e incitación a la violencia, y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta intervino de oficio. El FpV, en tanto, denunció a la Gobernadora por la represión.“Nosotros le dijimos al intendente que ingresara para frenar la represión”, enfatizó González, quien remarcó que para ese momento “Mosca no se encontraba en su lugar”.Asimismo, la legisladora cuestionó el rol del fiscal Condomí Alcorta. “No hubo flagrancia, que es la presencia del fiscal en momento del hecho. Llegó después. Hay un show desplegado para mostrar que estuvo ahí cuando no fue así”, dijo.