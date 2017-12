Un funcionario comunal reprimido y tres diputados imputados, el saldo que dejó la sesión de anoche

Según pudo saber La Tecla.info, la titular del bloque de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, y los legisladores Lauro Grande y Miguel Funes quedaron imputados tras la denuncia que presentó Manuel Mosca contra el intendente Mario Secco. El titular de Deportes de Ensenada fue reprimido por las fuerzas de seguridad.

La tarde convulsionada en los alrededores de la Legislatura bonaerense se prolongó hasta la medianoche y primeras horas del viernes. Conforme a lo recolectado por L a Tecla.info por integrantes del bloque de diputados de Unidad Ciudadana, tres diputados del espacio quedaron imputados por el fiscal Condomí Alcorta tras la denuncia presentada contra Mario Secco por parte del titular de la Cámara , Manuel Mosca.

Se trataría de Florencia Saintout, titular del bloque kirchnerista en la Cámara baja, y los camporistas Miguel Funes y Lauro Grande. El tridente de legisladores habría quedado imputado tras la denuncia que recayó en el fiscal Condomí Alcorta y que tenía como objetivo ir contra el mandamás de Ensenada, Mario Secco, luego de su irrupción en el recinto legislativo.

Asimismo, por quedar los tres como imputados, no pudieron prestar declaración cuando desde el kirchnerismo devolvió el accionar judicial de Cambiemos y se denunció penalmente a María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, ministro de Seguridad.

Cabe destacar que la denuncia no fue presentada por el intendente Mario Secco como había trascendido, sino que fue encarada por el director de deportes de Ensenada, Adrián Espósito, quien fue víctima de la represión y recibió tres impactos de balas de gomas.

Asimismo, la presentación fue respaldada con las declaraciones instantáneas del concejal ensenadense Esteban Spivak, empleados municipales también lastimados, más los legisladores Lucía Portos, Juan Debandi y Susana González. Así explicaron a La Tecla.info desde el mismo bloque de Unidad Ciudadana.