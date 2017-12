Timerman: "Hemos vivido situaciones así en etapas de distinto signo político"

El analista político destacó que lo ocurrido en el Congreso se debe a la necesidad de negociar a la que aún debe recurrir el Gobierno y a las desaveniencias que puede tener en su relación con los Gobernadores.

, consultor político, analizó los incidentes y desmanes en el Congreso y señaló que el país ha atravesado por situaciones similares en otras etapas de la historia y recordó la fuerte polarización existente"Tampoco es que pase algo que no pasó antes. Hemos vivido este tipo de situaciones con gobiernos de distinto signo político", afirmó Timerman en diálogo con, programa de Cadena Río.El consultor enfatizó que el Gobierno "se instaló con dos puntos de diferencia" a nivel nacional y aunque mejoró su performance en 2017, aún está obligado a negociar. Puso como ejemplo el Pacto Fiscal con los Gobernadores y aseguró que debe haber acercamientos "a posteriori""Algunos deben tienen que ver con el voto de esos diputados y senadores que responden a gobernadores respecto a proyecto del Poder Ejecutivo. Nunca hay un acuerdo del 100%. Nunca todos los que votan de un lado piensan lo mismo. Siempre hay rispideces, hay diferencias. Hay egos personales", afirmó.Timerman manifestó, al mismo tiempo que, el Gobierno sube el gasto para 2018 en 202.000 millones, y remarcó que "no es poca cosa para un gobierno que se propone reducir el gasto del Estado"."Desde las políticas que ellos quieren llevar a cabo, no encontraron el país en las mejores condiciones. No tiene las mayorías necesarias para imponerse en el Congreso y tiene que negociar absolutamente todo. La verdad lo están haciendo bastante bien. Tiene la flexibilidad del avance y retroceso y también de la negociación", añadió.No obstante, Timerman consignó que puede haber un quiebre entre el proyecto político de Cambiemos y la economía cotidiana. "Este tipo de gobierno surgidos del ámbito empresarial, son más propensos a la libre empresa y eso en un país como en la Argentina puede tener problemas en la economía barrial".