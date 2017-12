REPERCUSIONES

Unidad Ciudadana pone el ojo en Diputados y habla de “ataque a la democracia”

Los integrantes del bloque kirchnerista en la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires acusaron al oficialismo de actuar “antidemocráticamente” en la agitada sesión que se desarrolló durante todo el día jueves.

Desde el bloque de diputados de Unidad Ciudadana, que conduce la platense Florencia Saintout, arremetieron contra la conducción de Cambiemos por lo que fue el derrotero de la agitada sesión de este jueves.

En ese sentido, aseguraron que fue “una sesión escandalosa, en un contexto represivo en La Plata ”, y agregaron: “que en la democracia se sesione en ese contexto es escandaloso, una vergüenza, inaceptable”.

“Han inventado una sesión express con temas que son de urgencia y no tienen ninguna urgencia. La urgencia es poder hablar con cada uno de los actores involucrados que además van a ser afectados por estos proyectos”, señaló Saintout. De esa manera apuntó contra la presidencia de la Cámara y sostuvo que “es escandaloso la falta de respeto que tiene por la constitucionalidad, no respetar los reglamentos, no darnos las palabras”.

Asimismo, dispararon: “no podemos entender por qué esta Legislatura tuvo tan pocas sesiones en todo el año y ahora quieren meter estos temas de manera express”.

Por su parte, el legislador Lauro Grande se refirió a las denuncias que se realizaron que luego fueron desmentidas por el propio Manuel Mosca. “Se suma a este escándalo que ya era suficiente, se incorpora algo que es meter a un fiscal a la casa leyes, denunciar a diputados que estaban cumpliendo con su tarea y que estaban defendiendo lo que estaba ocurriendo en la calle”, infirió y subrayó que “no se podía seguir debatiendo en este marco”.

“El bloque Unidad Ciudadana no va a avalar la posibilidad de que los representantes del pueblo se crean autorizados a legislar con el pueblo reprimido en la calle”, sentenció.

Para cerrar, Saintout remarcó que “si nos van a denunciar por ser diputados, es un ataque a la democracia”.