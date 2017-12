CAMBIOS

Renunció el intendente de Ayacucho, Pablo Zubiaurre

Lo anunció en conferencia de prensa. Según pudo saber LaTecla.Info, decidió tomar distancia del cargo para que su reemplazante comience a encaminarse hacia la intendencia en 2019. La Provincia le hizo un ofrecimiento.

Tal como adelantó LaTecla.Info, el intendente de Ayacucho, Pablo Zubiaurre, presentó su renuncia este viernes. Si bien aseguró que la decisión "no está motivada por ningún ofrecimiento de otro cargo político" sino por la necesidad de estar con su familia y "jubilarse", desde la Provincia confirmaron a este medio que se le realizó un ofrecimiento.Si bien el cargo no estaba definido, el jefe comunal ya tomó la decisión de apartarse de la Comuna, además, para allanarle el camino a quien será su reemplazante tras la renuncia: Emilio Cordonier, quien pasó de ser el secretario de gobierno por varios años, a presidente del Concejo Deliberante de Ayacucho."Es hora de dejar lugar a personas más jóvenes, con otras inquietudes" dijo Zubiaurre, quien tuvo amplio apoyo popular en las últimas elecciones.De acuerdo a lo informado a este medio por Casa de Gobierno, el intendente se tomará unos meses de descanso y luego se sumaría al equipo provincial, aunque aún eso no está confirmado.Cabe destacar que el jefe comunal recibió un duro golpe este año al conocerse la muerte de Fabián Puchulu, candidato a concejal por Cambiemos en esa ciudad bonaerense, quien fue encontrado con un disparo de arma de fuego en la cabeza.