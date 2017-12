SIGUE LA POLEMICA

Macri analiza sacar la reforma previsional por decreto y se armó lío interno

Después de fracasar en el Congreso la ley para reformular el cálculo de aumento para los afiliados a la ANSES, el Presidente estudia la reforma por un decreto de necesidad y urgencia. Sin embargo, la reacción contraria de varios sectores y dirigentes, entre ellos Elisa Carrió, lo hace dudar

Desde el gobierno nacional adelantaron que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, analizaba sacar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la reforma previsional que no pudo ser aprobada en Diputados tras caerse una escándalosa sesión, rodeada de una feroz represión a quienes se manifestaban en contra de la normativa en las inmediaciones del Congreso.Decidido a que esta reforma, que afecta a los sueldos de los jubilados, debe salir sí o sí porque la considera piedra basal del paquete de leyes que acaba de mandar al Parlamento, Macri no acepta la derrota política (no consiguió el quórum en Diputados), y estudió junto a sus ministros avanzar con la normativa por decreto. Si lo concreta significaría una enorme contradicción a los valores democráticos con los que el macrismo pretendió diferenciarse del kirchnerismo.Pero en la propia alianza Cambiemos la decisión de sacar la ley por decreto no es compartida por todos los sectores. La propia Elisa Carrió ya salió a decir que sería un error del Presidente avanzar en ese sentido y que el DNU es “incosntitucional".También la CGT, que por la tarde anunció que levantaba el paro de mañana, se pronunció en contra.