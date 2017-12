SENADO BONAERENSE

ART: Cambiemos consiguió aprobar la adhesión y el kirchnerismo adelantó que irá a la Justicia

Se aprobó por 29 votos positivos contra 16 negativos la adhesión a la ley nacional de Riesgos del Trabajo. Hubo una discusión áspera por el reglamento. El FpV reclamó que se necesitaba mayoría especial, pero Cambiemos avanzó en sentido contrario. Satisfacción de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Por mayoría y después de una áspera discusión, el oficialismo consiguió aprobar la adhesión a la ley nacional de la Asociación de Riesgos del Trabajo (ART), pese al rechazo del kirchnerismo que se retiró del recinto denunciando la violación del reglamento.



Hubo 29 votos por la positiva y 16 por la negativa en general. "Queremos dejar en claro que se ha violado el Reglamento para que se abre la puerta a la judicialización de la ley", afirmó la senadora Teresa García, presidenta del bloque de Unidad Ciudadana



Se adhirió así a la Ley Complementaria 27.348, que, en marzo pasado, reformó el sistema de riegos del trabajo y dispuso que las Comisiones Médicas sean la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente a la que debe recurrir un trabajador que sufre un accidente laboral.



Hubo una fuerte discusión en la forma de votación. El Frente para la Victoria consideró que el proyecto debía tratarse sobre tablas y sostuvo que requería dos tercios para su aprobación, algo que Cambiemos rechazó.



"Estamos tranquilos, dentro de la norma, tenemos antecedentes. Los guardamos por si tenemos que ir a la Suprema Corte de Justicia para hacer la presentación", dijo, en uno de sus pasajes, Roberto Costa, uno de los que más confrontó con García.



De hecho, hubo una votación para confirmar que se votó conforme a reglamento, luego de un acalorado debate. Sin embargo, para esa instancia, el kirchnerismo se retiró del recinto. Y denunció la violación del reglamento. La votación, en tanto, resultó unánime.



Debate



Luego de las exposiciones de los presidentes, el cuerpo del Senado quedó constituido en comisión para emitir despacho y poder aprobar el proyecto. Si es sobre tablas o sin tablas y mayoría simple o especial fue el centro del debate.



"La sesión especial se convocó sólo como sesión especial. No hubo objeto", afirmó la senadora Teresa García, quien se diferenció de la palabra del senador Dalton Jaúregui, quien había dicho que no era necesario tratarse sobre tablas y sí había dicho que tuvo un objeto.



La iniciativa pone trabas a la judicialización de casos de accidente de trabajo. El presidente de la Nación la impulsó con el objetivo de “terminar con la mafia de los juicios laborales”. Tiene el amplio rechazo del kirchnerismo, que ya se opuso a nivel nacional.



Si bien en un principio se especuló con la ausencia del massismo en el debate, al final eso no ocurrió. Los senadores José Luis Pallares (Lanús) y Fernando Carballo (Magdalena) dijeron presente poco después del inicio de la sesión.



Luego de una exposición del senador Lucas Fiorini (Cambiemos), que defendió la adhesión, le siguió en la palabra, el senador Darío Díaz Pérez que dio cuenta del rechazo del bloque PJ Unidad y Renovación a la iniciativa.



"Para los trabajadores bonaerenses implicaría aumentar los obstáculos burocráticos y económicos de acceso a la justicia, en materia de derechos económicos y sociales, y agravaría la desigualdad entre empleadores y trabajadores", afirmó Díaz Pérez.



Germán Bozzano, del bloque Unidad Ciudadana, reclamó que el expediente vuelva a ingresar a la comisión. "Vamos a cercenar un derecho básico de las personas, que es el acceso a la Justicia", afirmó. Y cuestionó la introducción de las comisiones médicas que evaluarán las situaciones planteadas.



Por su parte, Sergio Berni (UC) cuestionó las estadísticas sobre la alta litigiosidad y pidió saber la cantidad de personas que no llegan a pasar por una ART, que dependen de la autoseguituración de cada una de las compañías. Pidió más tiempo para discutir el proyecto "en comisión" para tener más información. "Es totalmente inconstitucional porque estamos cercenando la posibilidad de que un trabajador acceda a un derecho".



El senador Roberto Costa (Cambiemos) destacó que hubo varias reuniones de comisiones para tratar el proyecto, "que hace seis meses está en la Legislatura. "Aquellos que plantean que no lo pudieron tratar no asistieron a comisiones", retrucó.



"No podemos discutir en el recinto del senado de la Provincia de Buenos Aires la constitucionalidad de una ley nacional. Tenemos que discutir si es constitucional o no la adhesión", ahondó, y dijo que "no hay norma que lo impida".



Costa citó declaraciones de 2010 de Cristina Fernández de Kirchner contra la industria del juicio y apuntó contra los abogados intermediarios, "los caranchos que lucran con las desgracias ajenas".



Teresa García (UC) dijo que el proyecto ingresó al Senado en mayo y no hubo dos reuniones en comisión, pero aclaró que "no fue un procedimiento anormal", con falta de quorum en distintas comisiones e incluso la decisión del presidente de la comisión de Trabajo para que allí no se trate.



Tras la sesión, la Presidenta del bloque de Unidad Ciudadana-FpV, Teresa García dijo que “la ley de ART fue aprobada irregularmente, violando el reglamento del Senado y esta situación deja la puerta abierta para que sea judicializada”.

En el recinto, la adhesión a la Ley de Riesgos del Trabajo fue rechazada por todos los bloques opositores, y votada favorablemente sólo por el bloque Cambiemos.

“Que cada uno se haga cargo cuando vota en contra de los trabajadores” aseguró García al terminar la sesión, haciendo referencia a la pérdida de derechos y la afectación para la salud y el bienestar que significará la entrada en vigencia de la norma en territorio bonaerense.







Satisfacción de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo



El Superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, destacó “el valor positivo de las adhesiones alcanzadas hoy en la provincia de Buenos Aires a la nueva ley de riesgos del trabajo” y adjudicó el resultado a la “responsabilidad política y el consenso”.



“La experiencia en CABA muestra que el 90% de los trabajadores que deciden ir a una Comisión Médica, se va con su problema resuelto en 25 días. En un juicio tardaría entre cuatro y siete años para que se le reconozca su derecho a una indemnización justa”, destacó Morón.



El titular de la Superintendencia de Trabajo remarcó que “la actuación de las Comisiones Médicas es infinitamente más beneficiosa para los trabajadores y también lo es para el sistema, porque se podrá asignar más recursos a la prevención y dar mayor certidumbre para la generación de nuevos empleos”.



Morón valoró especialmente la adhesión a la Ley que hizo la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos que en los últimos meses registró un notable incremento en las demandas por accidentes laborales.



“Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires concentran el 94% de las demandas de todos el país. Con responsabilidad y consenso se ha logrado que la mayoría de estas adhieran a la Ley que significa menor litigiosidad y una mejor sustentabilidad del sistema en beneficio de los trabajadores”.



Cabe destacar, que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo puso en práctica, para el período 2017-2018, un amplio plan de apertura de Comisiones Medicas para interior y el Conurbano bonaerense. Estas están ubicadas estratégicamente de manera que cuando un trabajador sufra un accidente no deba recorrer cientos de kilómetros para hacer su reclamo.