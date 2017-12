A DíAS DE LA ELECCION

PJ: se dilata la decisión judicial y no hay intervención

Si bien había trascendido que el juez Adolfo Ziulu se iba a expedir este jueves sobre el pedido de intervención, fuentes judiciales señalaron que la definición se postergó.

Adolfo Ziulu, el juez con competencia electoral en la Provincia mantiene todavía “en estudio” el pedido de intervención presentado por el duhaldismo con respecto al Partido Justicialista y se posterga así una definición, según señalaron fuentes judiciales a La Tecla.Las elecciones internas del Partido Justicialista Bonaerense previstas para este domingo no se suspenderían, de esta manera. En un principio, trascendió que el juez tomaría una definición este jueves, aunque la versión se desestimó rápidamente.A pocos días de las elecciones, las versiones son contradictorias. Mientras desde el sector duhaldista señalan que el fallo es inminente, desde la conducción que asumirá formalmente rechazan de plano esa posibilidad.El intendente de Merlo y candido a presidir el PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez, se mostró confiado con asumir la presidencia a partir de este domingo: "El apoderado ha estado hablando con el Juez electoral quien le ha manifestado que no hay ningún motivo valedero para que corra una intervención", consideróAsimismo adelantó que "en los próximos días se va a reunir el nuevo consejo y ya comenzaremos a planificar el próximo congreso partidario, previa consulta a todos los sectores políticos, gremiales, movimientos sociales y también a los gobernadores".En la otra vereda, desde la línea "Justicia y Dignidad Peronista" que supo llevar al expresidente Eduardo Duhalde como el elegido para conducir al PJ insisten con que la intervención se va a dar, de cualquier modo.Como explicó La Tecla, en aquellos distritos donde hay interna, la incertidumbre también se apoderó de los que se candidatean.Uno de esos caso es Lincoln donde Mariela Roldán, imprimió la boleta, la reparte entre los afiliados pero asegura desconocer si se realizarán o no los comicios partidarios: "No tenemos una respuesta concreta por parte de las autoridades del PJ", le dijo a este medio.