PROVINCIA

Día clave para Vidal en la Legislatura: va por el paquete de leyes de "achique" y "ajuste"

Cambiemos buscará aprobar esta tarde el paquete de leyes enviado por la gobernadora bonaerense, principalmente las modificaciones a la estructura ministerial y a la caja de retiros de empleados del Banco Provincia, que no sería tratado hoy. Está cerca de lograr el número de votos y negocia contrarreloj.

régimen previsional del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Por supuesto, la tarea no será para nada sencilla. Por caso, desde la bancada de los peronistas dialoguistas manifestaron a este medio que "todavía hay mucho para discutir", y se presguntaron: "no sé porqué tanto apuro". De hecho, es especula en el palacio legislativo que el tratamiento de algunas iniciativas podrían postergarse hasta el martes próximo, como la referida al sistema de retiros del banco provincial, ante la falta de apoyo de sectores como el Frente Renovador, que pide más tiempo para analizar los números.El oficialismo sabe que no queda mucho tiempo y negocia en varios frentes, sabiendo que le faltan pocas manos para salir airoso. Uno de los sectores que podría acordar con Cambiemos sería el llamado "de los intendentes" (PJ Unidad y Renovación), referenciado en, además del massismo (no estarían siendo fáciles las conversaciones) y los randazzistas.Un caso diferente es el que conforman el bloque de Unidad Ciudadana y la izquierda, quienes ya anticiparon una férrea oposición al paquete oficialista.Así las cosas, se debatitrá en el recinto, pese a la incertidumbre de la previa, la reforma a la Ley de Ministerios, los cambios en el régimen de retiros del Bapro y la eliminación de las jubilaciones de privilegio.También la la creación del sistema de Estadísticas Provincial; la emergencia en Seguridad; los cambios en el régimen impositivo de cooperativas y un retoque al sistema de uso de ganancias de los peajes de Aubasa.En principio, el oficialismo estima que la reforma alsería el obstáculo más importante al que se enfrentará, ante las dudas que genera en la trinchera de Massa y la de los jefes comunales peronistas, quienes propondrían algunas modificaciones..

Por ejemplo, la vicepresidenta de la Cámara, Marisol Merquel, explicó que “junto a intendentes y legisladores, estamos trabajando sobre las modificaciones al proyecto de ley y esperamos que el oficialismo las acepte”.





Marisol Merquel, vicepresidenta de la Cámara baja provincial.



"Estamos analizando la situación de cada una de las cajas y queremos garantizar que todos los trabajadores de la provincia estén contenidos por un régimen de igualdad absoluta y cuando digo todos, también me refiero a los legisladores”, señaló la legisladora de Saavedra.

Y destacó a su vez que “el rol del Banco Provincia es fundamental hacia el interior de la provincia, para sustentar los sueños de millones de bonaerenses que acceden a un crédito para vivienda o que deciden encarar un proyecto productivo”.

En tanto, respecto a la Ley de Ministerios, el trámite aparece más sencillo, puesto que hay voluntad en el peronismo “amigo” de tratar el proyecto, al que podrían incorporarle algunos retoques.Vale señalar que todas las iniciativas comenzarán a debatirse en Diputados, que es quizá donde está más parejo el asunto, y más tarde quedarán ratificadas por el Senado, donde la posición es más cómoda.El kirchnerismo, por su parte, tal como se informó adelantó ayer su rechazo a todo el paquete de leyes, al cuestionar el poco tiempo de tratamiento y denunciar que “se está votando más ajuste”.En conferencia de prensa, los diputados y senadores de Unidad Ciudadana rechazaron las medidas enviadas por el Ejecutivo y denunciaron “la ausencia total de debate” antes del tratamiento de estas iniciativas."Queremos expresar nuestro profundo malestar ante una metodología de la gobernadora Vidal que, al igual que el Gobierno Nacional, busca impedir que los representantes de la oposición debatan en profundidad los proyectos”, señaló la senadora Teresa García.Por su parte,, cabeza en la Cámara baja, dijo que; y añadió: "necesitamos que todos participen, una mayor transparencia. No podemos entender que se hagan las cosas tan mal”.