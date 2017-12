CLIMA CALIENTE

Los legisladores de Unidad Ciudadana-FpV se le plantan a las leyes de Vidal

En coro, senadores y diputados kirchneristas cargaron contra el paquete de leyes enviado a la Cámara baja por el Ejecutivo provincial. "Queremos expresar nuestro profundo malestar ante una metodología de la gobernadora Vidal que, al igual que el Gobierno Nacional, busca impedir que los representantes de la oposición debatan en profundidad los proyectos. Estamos ante una docena de iniciativas que ingresaron a la Legislatura hace menos de 24 horas”, señaló la senadora Teresa García.

En el marco de la conferencia de prensa conjunta, los bloques de diputados y senadores provinciales de Unidad Ciudadana –FPV se refirieron al paquete de proyectos de ley que fueron presentados por la Gobernadora María Eugenia Vidal en las últimas horas.Encabezaron la conferencia la presidenta del bloque de Senadores, María Teresa García y del bloque de Diputados, Florencia Saintout.María Teresa García señaló: “Nos asombra profundamente el poco respeto que tiene la Gobernadora de la Provincia por la existencia de la Legislatura".Y agregó: "Queremos expresar nuestro profundo malestar ante una metodología de la gobernadora Vidal que, al igual que el Gobierno Nacional, busca impedir que los representantes de la oposición debatan en profundidad los proyectos. Estamos ante una docena de iniciativas que ingresaron a la Legislatura hace menos de 24 horas”.“Es imposible discutir así. Nos preguntamos si con esto no buscan evitar que los bonaerenses conozcan el contenido de esas leyes”, señaló García.En ese marco, la titular del bloque de Senadores destacó que “mañana los trabajadores van a expresarse en esta capital provincial y van a rechazar muchas de estas leyes que demuestran una ausencia total de debate y análisis. Hacemos responsable a la gobernadora María Eugenia Vidal ante cualquier situación que pudiera acontecer en el marco de las protestas de los trabajadores y las organizaciones gremiales que se ven afectados por el ajuste que propone el Gobierno”.La titular del bloque de Diputados, Florencia Saintout recordó que a lo largo de 2017 se llevaron a cabo sólo cinco sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados bonaerense y que es imprescindible tener, como mínimo, tres por mes el próximo año.En relación a las iniciativas de Vidal y en línea con la Senadora García, la Diputada consideró inadmisible que no se debatan los proyectos en las comisiones: “Estamos denunciando que esto es un golpe enorme al Estado de derecho y a la democracia; no es una cuestión de forma, es una cuestión profunda”.Además, Saintout adelantó su voto negativo a las medidas y señaló: “Vamos a sostener la posición que hemos mantenido durante la campaña: no vamos a votar nada que perjudique a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires”.Saintout agregó que “hay muchos actores que están siendo afectados por cada uno de estos proyectos. Nos hemos reunido con organizaciones que tienen miedo de perder el trabajo y hasta las guarderías de sus chicos”. Sobre las irregularidades de las presentaciones concluyó: “Necesitamos que todos participen, una mayor transparencia. No podemos entender que se hagan las cosas tan mal”.En este contexto, al ser consultada sobre la posible adhesión a la Ley de Riesgos del Trabajo, la senadora García anticipó que el bloque de Unidad Ciudadana-FPV reiterará su rechazo al proyecto, y llamó a los legisladores del resto de los bloques opositores a no facilitarle al oficialismo la sanción de una ley “que claramente va en detrimento de los derechos de los trabajadores”.