PANORAMA POLITICO

La renovación del PJ viene con todo: "Esto se construye con todas las partes"

El partido se prepara para el recambio de autoridades. De cara al 2019, desde el peronismo afirman que "los intendentes tienen más responsabilidad teniendo en cuenta que tienen los territorios" y agregan: "Todos somos importantes y necesarios".

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, se refirió al panorama político del partido tras la avanzada judicial de la semana anterior a los funcionarios K, y al pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner.



"Esto no es solamente un ataque a Cristina, sino un ataque en contra de lo que es la democracia, queriendo claramente adoctrinar a los que alzan la voz siendo oposición", afirmó.



Sobre el rol de los jefes comunales aliados que salieron a respaldar a la ex mandataria, sostuvo: "Nosotros seguimos de la misma manera tratando de aportar un granito de arena, entendiendo lo mismo que ya veníamos planteando desde hace un año y medio atrás, que esto se construye con todas las partes".



Al ser consultado sobre si la resolución del juez federal Claudio Bonadío perjudicó la imagen de la referente de Unidad Ciudadana, opinó: "Para nada, esto deja más en evidencia que Cristina es la única que tiene la voz correspondiente para hacerle los planteos sobre las políticas superestructurales del gobierno de Macri".



En torno al armado de cara a las elecciones generales de 2019 y la importancia que tendrán los titulares de los Ejecutivos municipales, expuso: "Humildemente los intendentes tienen más responsabilidad teniendo en cuenta que tienen los territorios y no solamente los tienen que defender. De cara a lo que viene todos somos importantes y necesarios".