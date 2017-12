CUESTION DE ESPACIO

El corazón es grande, la casa es chica: por falta de habitaciones Vidal suspendió la pijamada

Tras la cancelación del retiro espiritual, tampoco se hará la convivencia de ministros en la Residencia de la Gobernadora. No había lugar para todos y se postergó. Enero sería una alternativa para realizarla. Bromas a la orden del día en los pasillos ministeriales.

finalmente no habrá pijamada

El balance de gestión y la despedida del año 2017 que planea la gobernadorano tendrá ninguno de los curiosos formatos que se habían programado inicialmente.Primero se suspendió el retiro espiritual que el gabinete provincial iba a realizar en la ciudad balnearia de Chapadmalal el 17 de diciembre, ya que se evaluó inconveniente el encuentro en esa localidad mientras en La Plata se debaten leyes claves para el ajuste bonaerense y con la tensión que originó el accidente del submarino ARA San Juan.Descartado el retiro y meditación, apareció el Plan B: una pijamada. Hasta esta tarde, la idea de Vidal, quien volvió con nuevos bríos de su gira por China, era la de realizar una reclusión en la residencia de la Gobernadora, que iba a comenzar el viernes por la tarde y, asado de por medio, duraría hasta el sábado.Pero las ilusiones de los más entusiastas por la convivencia entre funcionarios quedó nuevamente frustrada:, al menos por el momento., bromeó el colaborador de uno de los ministros y que conoce como pocos los pasillos de Gobernación.Tras la reunión de Gabinete de este miércoles, comenzaron a aparecer los nubarrones y las evaluaciones más pesimistas: que somos muchos, que no cabemos todos en la residencia, que si no estamos juntos no es pijamada...los argumentos se fueron sumando.De hecho, fuentes cercanas a uno de los ministros con peso aseguraron aLa Tecla.info que la evaluación fue clara: en la Residencia sólo pueden dormir 14 o 15 personas, mientras que el resto -una cifra similar- deberían ir a pasar la noche a un reconocido hotel de la zona de Plaza San Martín, en la capital bonaerense., bromeó otro allegado a los despachos con poder en la administración bonaerense.Como sea, la convivencia en forma de retiro espiritual o de pijamada sigue siendo una idea potable, aunque se llevaría a cabo más adelante. "Probablemente en enero", aseguraron.