OPERACIóN RESCATE

La Provincia se anticipa a la temporada y le tira un salvavidas a tres intendentes del palo

Las administraciones de Cambiemos recibirán adelantos de fondos de Nación para hacer frente al pago de aguinaldos y deudas con proveedores. La ayuda va de 1 a 4 millones y fueron publicados en el Boletín Oficial.

adelantos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)

Berisso, conducido por Jorge Nedela (4 millones de pesos); Adolfo Alsina, territorio del histórico David Hirtz (2 millones) y Tornquist (1 millón), liderado por Sergio Bordoni,

Los dichos y frases populares reflejan, en ocasiones, algunas de las circunstancias por las que atravesamos los mortales en nuestro paso por la vida, aunque no siempre se cumplen a rajatablas.En el caso de tres intendentes de la provincia de Buenos Aires quedó demostrado, haciendo suyo aquello de "el que no llora no mama". Y vaya si les dio resultado el llanto: recibirán, que irán a las arcas de tres intendencias de Cambiemos..El adelanto de ATN fue publicado en el Boletín Oficial del martes 12 de diciembre y contemplan envíos de fondos aquienes respiran aliviados en la antesala de las fiestas.Como informara La Tecla.info días atrás, algunos jefes comunales expresaron públicamente su preocupación por la difícil situación económica y financiera por la que atravesaban sus distritos, especialmente en estas fechas en las que hay que hacer frente a obligaciones como el aguinaldo de sus empleados, además del sueldo.Precisamente fueron tres de los que más negro pusieron el panorama de sus distritos, generando una decisión de rescatar a estos tres intendentes oficialistas, algo que podría desatar una ola de reclamos de parte de otros jefes comunales, especialmente opositores, quienes también han evidenciado los problemas de sus administraciones.