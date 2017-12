PROVINCIA

Un homenaje junta a varias ramas del peronismo: hasta el Papa dice presente

La cita es mañana a la tarde en SMATA. El agasajado será el ex Gobernador Antonio Cafiero, pues se cumplen tres décadas de su asunción como mandatario bonaerense. Habrá peronistas de todos los sectores. Francisco mandó una carta

"Queremos poner en valor su gestión de gobierno y la gesta política que permitió al peronismo volver a gobernar la principal provincia del país", señalaron desde la organización del acto, el cual contará con peronistas pejotistas, massistas, randazzistas y kirchneristas.La referencia es para uno de los emblemas que tiene el peronismo en la actualidad, Antonio Cafiero, y que será homenajeado durante la jornada de mañana con motivo de celebrarse los 30 años del inicio de su mandato bonaerense.El evento es organizado por el gremio SMATA (Sindicato de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor) y además de las presencias peronistas de diversos colores, cuenta con el apoto del peronista más importante del mundo, el Papa Francisco."Gracias por hacerme llegar la noticia del homenaje a su padre y el escrito 'En nuestra historia está el Futuro'. El título me evoca la necesaria relación que tiene el futuro con las raíces del pasado, y el papel necesario de la memoria para todo crecimiento humano", señaló el sumo Pontífice.La misiva está dirigida al hijo de Don Antonio, Mario Cafiero, que además de ser presidente de Proyecto Sur y hermano del ex embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, viene de ser candidato a diputado nacional por el Frente Creo."Una sociedad sin memoria es una sociedad sin futuro", agrega el Papa, y completa: "Bernadez termina un hermoso poema con estos tres versos: Porque después de todo he comprendido, por lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente. Francisco".Volviendo al acto en sí, tal como se informó la semana anterior, desde la organización indicaron que "queremos poner en valor su gestión de gobierno y la gesta política que permitió al peronismo volver a gobernar la principal provincia del país y encarrilarlo así al triunfo en las elecciones de 1989".Asimismo remarcaron que "bajo la conducción de Antonio Cafiero el peronismo se recuperó electoralmente luego de la larga noche del golpe de Estado de 1976. Lo hizo en una época donde hubo también que cuidar a la democracia naciente, a la que hubo que defender de condicionamientos militares y económicos".Vale destacar que la celebración se llevará a cabo mañana jueves 14 de diciembre a las 16.30 horas en el salón de Actos de SMATA tiene en Capital Federal y ya se conocieron algunos detalles: lo va a conducir Osvaldo Papaleo y habrá un panel de apertura con el dueño de casa, Ricardo Pignanelli (SMATA).Entre los invitados están el mandamás de Merlo y futuro titular del PJ, Gustavo Menendez y la jefa comunal matancera, Verónica Magario, y por supuesto la totalidad de la famila Cafiero. También se espera por legisladores e intendentes, concejales y dirigentes en general, de diversas variables del peronismo.