La Cuarta Sección tiene su primer municipio con Responsabilidad Fiscal

Rivadavia adhirió a la norma provincial que impulsó María Eugenia Vidal. Se compromete a la transparencia de los actos de gobierno y control sobre el gasto y los ingresos públicos. ¿Le sigue Bragado?

El intendente de Rivadavia,(vecinalista en Cambiemos), se convirtió en el mejor alumno de la gobernadora, luego de promulgar la ordenanza por la que el municipio, sancionado días atrás por la Legislatura bonaerense.El municipio es, de esta manera, el primero de la Cuarta Sección electoral en sumarse a este régimen propuesto por el Gobierno provincial, que busca, según su articulado,Reynoso aseguró que la adhesiónLa normativa aprobada en las cámaras provinciales establece que los municipios no pueden endeudarse por encima del 10% de sus recursos corrientes, salvo para refinanciar deuda previa en mejores condiciones, además de no poder aumentar sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).También prohíbe a los intendentes, en los seis meses previos a dejar el cargo, tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente o disponer de los bienes municipales.Además, se comprometen a no incrementar su planta de personal por encima del aumento de la población, salvo aquellos que tengan superávit o absorban servicios del gobierno nacional o provincial o del sector privado, como la recolección de residuos, o con autorización de la Provincia.También invita los municipios a aplicar reducciones en lasSegún trascendió, el municipio de, conducido por otro intendente de Cambiemos como, estaría cerca de convertirse en un nuevo adherente a este Pacto.