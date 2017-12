REPERCUSIONES

El culebrón del verano, municipio bonaerense denunció penalmente a Nazarena Vélez

En la tarde del lunes, la mediática realizó una acusación por “coimas” contra el intendente de Carmen de Areco y funcionarios de su entorno. Desde la comuna explicaron a La Tecla.info la situación y anunciaron que se presentó una denuncia penal contra la famosa.

El culebrón del verano está en la provincia de Buenos Aires y tiene protagonistas sorpresivos. Es que, en la tarde del lunes, la mediática Nazarena Vélez realizó una denuncia en las redes sociales directamente contra Marcelo Skansi, intendente de Carmen de Areco, y contra Noelia Lozano, secretaria de Gobierno local.

En definitiva, Vélez expresó en su cuenta de Twitter que habría existido algún pedido de coima de parte de la comuna: “Decepcionada con los manejos TURBIOS de los funcionarios de CARMEN DE ARECO. Indignación que sigan gobernando personajes tan CORRUPTOS! EL INTENDENTE y su "mano derecha" @noelias6 (Noelia Lozano) deberían rendir extensas explicaciones a @mariuvidal (María Eugenia Vidal) y la JUSTICIA. #ArgentinaSinCOIMAS”.

En ese sentido, desde la comuna explicaron a La Tecla.info que no existió ninguna relación contractual con la mediática y que si lo hubo con su pareja, un empresario Leandro Camani.

No obstante, remarcaron que no existió ningún tipo de coima sino que un caso de “incumplimiento de contrato de una empresa de radar que se dio de baja por no presentar documentación fiel, empresa que terminó siendo de la pareja de Vélez”.

“En su momento, el municipio presentó una carta documento, vencido los plazos y formas se dio de baja. Jamás creímos que Vélez estaba relacionada con el empresario”, explicaron a este medio.

Ante ello, lanzaron un comunicado oficial en el cual dan cuenta de una denuncia penal contra la mediática de las revistas del corazón.