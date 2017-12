ATENEA

Ley de Paridad nacional: qué cambia y qué sigue igual

En una de las últimas sesiones del año, Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto de paridad género para las elecciones a cargos a nivel nacional. Esto modificará el armado de las listas para los próximos comicios del 2019. Un trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional, Atenea, muestra en detalle lo que viene

Con 165 votos afirmativos, cuatro negativos y dos abstenciones, el proyecto de ley que había obtenido media sanción un año antes en la Cámara de Senadores, fue finalmente aprobado y está en sintonía con las normas de paridad de género que rigen en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero."La importancia de esta ley radica en la búsqueda de mayor equidad representativa: a pesar de que las mujeres constituyen más de la mitad de la población argentina, en términos de representación política, la brecha en el acceso a los cargos dista mucho de ese porcentaje".Por ejemplo, en el legislativo nacional, la Cámara de Diputados está compuesta por 38% de legisladoras, mientras que en la Cámara de Senadores, un 41% son mujeres. En el Ejecutivo Nacional actual, de los veintidós Ministerios Nacionales que conforman el gabinete, solamente dos están a cargo de mujeres: Patricia Bullrich, Ministerio de Seguridad y Carolina Stanley, Ministerio de Desarrollo Social.Orientada a lograr la equidad de género, la Ley de Paridad Nacional tiene tres puntos claves. Primero, establece que las listas deberán integrarse un 50% por mujeres y 50% por varones, cumpliendo con los criterios de alternancia y secuencialidad entre géneros de principio a fin de la lista.También promulga que, en caso de renuncia, muerte o separación de una o un legislador (diputados, senadores, parlamentario del Mercosur), será sustituido por un candidato o candidata de mismo sexo. Sin embargo, en el caso de que no haya más mujeres en la lista, la banca quedará vacante y será de aplicación el artículo 62 de la Constitución Nacional.Y por último, los partidos políticos también deberán respetar la paridad, sin embargo, no tienen la obligatoriedad de intercalar la lista de candidatos. Asimismo, el proyecto destaca que deberá ser respetada la paridad de género en el acceso a cargos partidarios.Como antecedentes se destaca la provincia de Buenos Aires, distrito donde se implementó por primera vez, en las últimas elecciones legislativas, la Ley de Paridad de Género (14.848). El proceso electoral demostró el éxito de la ley en relación a su aplicación y logró avances significativos en relación a su objetivo.En primera medida, hubo un cumplimiento generalizado por parte de las alianzas y partidos en las PASO y, a pesar de la Resolución 114/17 de la Junta Electoral que permitió la oficialización de listas sin alternancia en los casos de internas, también se respetó la ley en las elecciones generales.Esto tuvo como resultado un incremento en la cantidad de mujeres que ingresarán a fin de año en ambas cámaras provinciales: en el caso de las diputadas electas, ingresará casi el doble de mujeres que en 2015 -90,9% más- y, en el caso de las senadoras, habrá un crecimiento más moderado, ingresando un 28,6% más de mujeres que en las legislativas pasadas.La forma en que fue votada la Ley de Paridad de Género -estando fuera del orden del día y siendo incorporada a último momento- echa luz sobre la resistencia que sigue existiendo a la participación política de las mujeres. A nivel nacional, esta ley es un paso sumamente necesario e importante hacia el camino a la representación equitativa de género en el país.Sin embargo, al no contar con garantías posteriores a las elecciones o con un criterio horizontal que incorpore el aspecto cualitativo de los lugares ocupados por las candidatas en las listas, la ley deja lugar al accionar evasivo de los partidos políticos y dificulta la paridad efectiva.