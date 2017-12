QUILMES

En el Parque de la Cervecería, Vidal y Salvai encabezarán el Foro de Intendentes de Cambiemos

La jornada arrancará a las 9 horas con un desayuno. El jefe de Gabinete de Ministros hablará una hora después y a las 10:45 quien tomará el micrófono será la mandataria provincial. El encuentro se llevará a cabo en Avenida Triunvirato al 700, donde funciona el Parque de la Cervecería de Quilmes.

El intendente de Quilmes,, encontró lugar para llevar adelante el Foro de Intendentes de Cambiemos. El mismo será el Parque de la Cervecería ubicado en Avenida Triunvirato al 700.Hasta allí se acercarán los jefes comunales enrolados en el oficialismo este jueves 14 de diciembre. A las 9 horas será la acreditación y el desayuno y media hora más tarde, la Mesa Coordinadora les dará la bienvenida.A las 10 horas, quien hablará será la primera de las figuras fuertes que tendrá el cónclave: el jefe de Gabinete de Ministros,. Tras él, 45 minutos después, se estima que la mandataria tome el micrófono y le baje líneas a los intendentes.El cronograma de la actividad continuará con el clásico debate entre los alcaldes que está estipulado que comience 11.30 puntual. Allí, durante una hora y media, habrá feedback entre los distintos alfiles ya que a las 13 se almorzará y, como viene sucediendo en estos encuentros, post digestión se continuará con el cruce de palabras.Como se sabe, los intendentes boina blanca vienen caragados de reclamos. La semana pasada mantuvieron un encuentro en Tandil donde a instancia del jefe comunal, Miguel Ángel Lunghi, plantearon algunas observaciones.Entre esos considerandos estuvieron la forma en que el Ejecutivo provincial busca reglamentar la utilización del Fondo Educativo Nacional. Como adelantó, los alcaldes quieren seguir retocando esos condicionamientos ya que estiman que el 40% para utilizar únicamente en obras de infraestructura escolar es un porcentaje elevado."Tenemos talleres culturales que mantener y otras partidas asignadas a gastos vinculados a este fondo que no podemos descuidar", habían señalado.No obstante, en el último foro del 2017, todo parece indicar que los jefes comunales de la UCR no tendrán la mejor de las suertes. Con el Presupuesto 2018 bajo el brazo, se especula con que desde el gobierno bonaerense llamen a los intendentes a seguir profundizando el cambio y no ahorrar esfuerzo alguno para seguir reduciendo el déficit fiscal.