TERRITORIO

El bloque de Cambiemos de La Matanza quedó dividido en dos

Quedaron cuatro concejales con Miguel Saredi y cuatro con Alejandro Finocchiaro. La gente que responde al Ministro de Educación tomó la decisión luego de que Saredi votara el presupuesto y la suba de tasas con el oficialismo local

Mañana quedará formalizada la división de Cambiemos en La Matanza, con la presentación en la secretaría del Concejo Deliberante del bloque Cambiemos-PRO, que responde al ministro de Educación Alejandro Finocchiaro.



El desencadenante de la ruptura fue la situación particular que se vivió en el distrito más populoso de la Provincia durante la reciente votación del Presupuesto y la Ordenanza Impositiva2018 en La Matanza, con fuertes aumentos, que fue acompañada por parte de los ediles amarillos.

Como había adelantado este medio, minutos antes de tener la nueva composición, el Concejo deliberante de La Matanza aprobó el Presupuesto y la Ordenanza Impositiva2018. El primero fue aprobado por 22 de los 24 ediles que componen el cuerpo, mientras que la Impositiva logró 21 votaciones a favor.

En la composición con la cual se votaron las ordenanzas, anterior al recambio legislativo, Cambiemos tenía 4 concejales, dos de los cuales responden a Alejandro Finocchiaro y dos a Miguel Saredi. Los dos de Finocchiaro votaron en contra de ambas normativas, mientras que los de Saredi acompañaron el Presupuesto y uno de ellos también la Impositiva



La Oredenanza Impositiva enviada por la intendenta Verónica Magario, contempla un aumento del 30 por ciento en el distrito, alcanzando el 45 por ciento en Ramos Mejía y San Justo. El acompañamiento se contrapone en alguna medida con el pedido realizado desde el ministerio de Economía de la Provincia, de realizar un esfuerzo por parte de los municipios y no incrementar demasiado las tasas.



Aunque la decisión no fue determinante para que la intendenta contara con las normativas, sentó un precedente que puso en alerta a un sector de los amarillos, y que desencadenó la división.



Desde el recambio, el concejo de La Matanza quedó compuesto por 12 ediles del peronismo, 8 de Cambiemos y 4 del Frente Renovador. De los 8 de Cambiemos, 4 responden a Finocchiaro y 4 a Saredi, por eso lo sucedido con el Presupuesto y Impositiva entusiasma al oficialismo local, que ve en el grupo conducido por Saredi la llave para destrabar votaciones que necesiten mayoría especial.



Con la asunción de los nuevos concejales, el bloque Cambiemos sigue constituido por cuatro integrantes, Saredi, Calvete, Natalia Ybalo y Luisa Belkis. Por su lado, el bloque Cambiemos-PRO aumentó en dos concejales y está integrado por Lucas Córdoba, Pamela Loisi, Mirta Redes y Miguel Racanelli.



"No vamos a ser funcionales al oficialismo local", dijo a la prensa un dirigente que milita para que el actual Ministro de Educación llegue a la intendencia de La Matanza. Y agregó: "Lo que se vio la semana pasada nos hace pensar que hubo manejos espurios, pero como no tenemos pruebas, no podemos denunciarlo". Por otro lado, no descartó que otros concejales de otros partidos se sumen a "un bloque de impronta opositora, que busca llevar a La Matanza los valores de transparencia y lucha contra las mafias de la gestión de María Eugenia Vidal".