DEFINICIONES

Que no se rompa: diputado con origen UCR llama a fortalecer Cambiemos

El diputado provincial y expresidente del bloque de Cambiemos en la cámara Baja, Jorge Silvestre, abogó para que ni el Pro ni la UCR rompan bloques en los concejos deliberantes. El boina blanca busca calmar los ánimos y llamar a la reflexión para evitar que la puja por la presidencia en algunos pagos chicos, no hiera la construcción política que la alianza gobernante viene tejiendo en varios distritos.

Luego de que distintas peleas internas que surgieron en diversos distritos y que, en algunos casos produjeron la ruptura del bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante, el diputado provincial y referente de la UCR bonaerense, Jorge Silvestre, llamó a la reflexión de las fuerzas que a nivel local referencian a la alianza gobernante a nivel provincial y nacional.En diálogo con La Tecla, Silvestre abogó para que se revean los comportamientos individuales: “Cambiemos está por encima de nuestras propias ambiciones, es necesario que miremos el bosque y no el árbol. Cuando la sociedad nos dio su voto, depositó algo más que su confianza, nos dijo que apoyaba una fuerza que demostró ser capaz de construir consensos desde miradas distintas y quienes integramos este espacio no debemos perder de vista eso”.Cabe destacar que días atrás, el propio Silvestre debió encabezar una discusión territorial de este tenor en el distrito del cual es oriundo, Nueve de Julio. Allí, un grupo de radicales quería que la UCR rompiera con Cambiemos . En contraposición a esa postura, Silvestre encarnaba la decisión partidaria de continuar en el oficialismo. ras horas de discusión, Silvestre logró hacer pesar su postura y la victoria de la continuidad en Cambiemos se vio plasmada en la conformación de un solo bloque a nivel local en EL Concejo Deliberante a nivel local.“Así como los radicales definimos en la convención de Gualeguaychú que íbamos a ser parte de Cambiemos, es necesario que el resto de las fuerzas revaliden esa decisión, de lo contrario estaríamos anteponiendo cuestiones personales a un acuerdo político que está más allá de los nombres propios”, apuntó.Asimismo, recordó: “Hay que penar en los efectos paralelos que podrían generar nuestras divisiones ya que en los municipios donde somos gobierno si se profundizan nuestras diferencias no estaríamos ayudando a garantizar la gobernabilidad de los intendentes propios”.Y agregó: “En aquellos distritos donde aún no gobernamos, estamos retrasando la decisión de plasmar un nuevo proyecto político que en numerosos casos fue apoyado mayoritariamente en estas elecciones dándonos una mayoría en los concejos deliberantes”.Por último, insistió: “Es necesario tener un gesto de grandeza y pensar en Cambiemos por fuera de las mezquindades personales”.