AVANZADA JUDICIAL

Cristina sumó el respaldo del ex secretario general de Interpol

La ex mandataria difundió en las redes sociales una entrevista a Ronald Noble. "En cada respuesta desarma por completo la farsa de Bonadío", dijo y agregó: "Ni Bonadío, ni la Cámara, ni Clarín pueden hacerse los distraídos"

No dejen de leer esta entrevista de @ischargro a @RKNGlobal, ex secretario general de INTERPOL. En cada respuesta desarma por completo la farsa de Bonadio.



Ni Bonadio, ni la Cámara, ni Clarín pueden hacerse los distraídos. https://t.co/7QWB191ULP — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 11 de diciembre de 2017

El pedido de desafuero del juez federal Claudio Bonadío a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, generó revuelo no sólo en todo el arco político, sino también en otras esferas. En este sentido, Ronald Noble, el ex secretario general de Interpol involucrado en la causa, salió a desestimar públicamente la causa."En lo referido a Interpol y las alertas rojas por AMIA, el informe del juez Bonadío es falso, engañoso e incompleto. Por ejemplo, nunca hubo un pedido ni de Argentina, ni del canciller Timerman ni de ninguna persona de Argentina para remover las alertas rojas por AMIA. ¿Cómo puede decir que no soy imparcial porque tengo amistad con Héctor Timerman cuando tuve muchas más relaciones de amistad con Alberto Nisman, a quien visité en sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay?", cuestionó Noble."El juez Bonadío dictó una resolución tendenciosa sin evidencia para sostener sus conclusiones falsas respecto que Argentina e Interpol tenían un acuerdo secreto para levantar las alertas rojas. Toda la evidencia prueba de manera abrumadora que no hubo nunca un pedido de Argentina de levantar las alertas rojas y que las normas de Interpol hubieran prevenido que eso suceda por el Memorandum. Por lo tanto, la resolución de Bonadío en este tema debe ser completamente desacreditada", agregó.En la misma línea, desarrolló: "La resolución de Bonadío demuestra que no comprende las reglas ni las regulaciones de Interpol en lo que respecta a alertas azules y rojas. Le pidió a Interpol que ponga una alerta azul para ubicar al secretario general de Interpol por una investigación sobre traición, lo cual es una ofensa política. Debería saber que de acuerdo al artículo 3 de su estatuto, Interpol tiene estrictamente prohibido tomar parte en casos políticos como lo es la acusación de traición".Por su parte, la líder de Unidad Ciudadana salió a hacerse eco de las declaraciones a través de las redes sociales. Desde la semana pasada, la ex mandataria continúa cosechando el respaldo de diversos sectores, no sólo del peronismo, sino también de referentes internacionales e incluso desde diversas áreas del Gobierno."En cada respuesta desarma por completo la farsa de Bonadío", dijo en Twitter y agregó: "Ni Bonadío, ni la Cámara, ni Clarín pueden hacerse los distraídos"