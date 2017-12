DESDE VICENTE LóPEZ

Carrió aseguró que no romperá Cambiemos, pese a las diferencias

La dirigente de la Coalición Cívica cerró un encuentro partidario de la juventud en el que habló de todos los temas. Quitó a Macri de las controvertidas órdenes de detención de Claudio Bonadío y aseguró que su relación con Macri, Vidal y Larreta "no tiene ninguna fisura".

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cerró un encuentro partidario de jóvenes en Vicente López, donde aprovechó la oportunidad para despejar los rumores sobre eventuales diferencias con Macri. "Podemos tener diferencias y hasta votar diferente alguna ley, pero no tengan dudas que no vamos a romper Cambiemos", dijo.



La diputada nacional aseguró que su relación personal y política con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, “no tiene ninguna fisura”.



Respecto del proyecto de ley de reforma provisional, Carrió afirmó que "incluye la mejor fórmula que pueda existir para que las jubilaciones no pierdan contra la inflación. Con este método de actualización nos aseguramos que los jubilados no se vean perjudicados en el futuro. Nadie va a votar en contra de lo que prescribe la Constitución Nacional".



"Este proyecto le respeta el 82% móvil a aquellos jubilados que tengan los años de aportes, el mismo 82% que la ex presidente vetó y contra el que votó Rossi en la Cámara de Diputados", añadió Carrió.







En esa linea, destacó el resultado electoral, aunque puso en claro los desafios. "En octubre ganamos una posibilidad, ganamos la república y es histórico, pero tenemos que articular una nación con Justicia", señaló. "La victoria de Cambiemos es una conquista histórica, es la garantía de un cambio de gobierno y la alternancia".



Por otro lado, Carrió no esquivó hablar de dos temas en debate en la opinión pública: las detenciones de funcionarios kirchneristas y la búsqueda del submarino ARA San Juan. En el primer caso, dijo que “Macri no tiene nada que ver con lo que surge del Poder Judicial”, y lo explicó como “parte de la interna del PJ".



En tanto, sobre el submarino fue más tajante y apuntó de lleno al gobierno anterior. "El latrocinio que se llevó adelante en el Ministerio de Defensa durante las gestiones de Nilda Garré y Agustín Rossi hizo que sea previsible lo que pasó con el submarino ARA San Juan. Detrás de lo que sucedió con el submarino hay delitos".



Participaron del encuentro, los diputados nacionales Juan Manuel López, Paula Oliveto y Marcela Campagnoli; los legisladores porteños, Hernán Reyes y Claudio Cingolani; el senador provincial y titular de la CC-ARI bonaerense, Andrés de Leo, y la concejal por Vicente López, Meneca Djedjeian, entre otros.