POLEMICA

Domínguez: “No fuimos engañados para aprobar el memorándum”

El ex titular de la Cámara baja salió a cuestionar el fallo del juez federal Claudio Bonadío, quien sugirió que los legisladores fueron engañados en el tratamiento del proyecto. Disparó contra el magistrado."Me parecen estupideces las acusaciones"

El ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación Julián Domínguez rechazó el planteo del juez federal Claudio Bonadío por el que procesaron y detuvieron a ex funcionarios kirchneristas, así como la versión de que los legisladores fueron “engañados” cuando el memorándum con Irán fue aprobado por el Congreso a principios de 2013.

"Cada fuerza tenía sus posiciones en el Parlamento por el memorándum. Somos todos grandes, no fuimos engañados para aprobar el memorandum", afirmó Domínguez, en declaraciones a FM La Patriada.

El ex presidente de la Cámara baja aseguró aseguró que "es absurdo" el fallo de Bonadío, que ordenó la detención de Carlos Zannini, así como la prisión preventiva de Héctor Timerman y Cristina Fernández de Kirchner, a quién pidió desaforarla, un día después de haber jurado como senadora.

Para Domínguez, la medida tomada representa "la judicializacion de los actos de Gobierno". “Me parecen estupideces las acusaciones de Bonadio, le falta el respeto a la democracia", disparó el dirigente, oriundo de Chacacabuco.

En esa línea, también se opuso al pedido que hizo Bonadío al Poder Legislativo para quitarle los fueros a CFK. " Hasta que no esté acreditada la sentencia firme no se puede desaforar a nadie. No sería de un país serio".

Buscó quitar, además, cualquier tipo de especulación sobre lo que el tratamiento del memorándum. "La política exterior la fija el Ejecutivo, y los Parlamentos siempre acompañan, lo demás son conclusiones disparatadas".