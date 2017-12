POLEMICA

Cristina piensa llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Así lo confirmó la defensa de la ex mandataria y actual senadora por la Provincia de Buenos Aires. "La causa es un sinsentido jurídico", enfatizó la abogada Graciana Peñafort.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner confirmó que evalúa llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que, considera, se trata de un acto de persecución política por parte del juez Claudio Bonadío en una maniobra con intereses políticos.Así lo explicó la abogada de ambos, Graciana Peñafort. La letrada cuestionó el fallo del juez que dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta y actual senadora por la Provincia de Buenos Aires por supuesta traición a la patria y encubrimiento del atentado a la AMIA. Bonadío pidió su desafuero a la Cámara.“Vamos a apelar las detenciones; el procesamiento no lo vamos a apelar. No tenemos más nada que discutir con el juez Bonadio, que es un juez arbitrario, ni con la Cámara, que creemos que va a confirmar la arbitrariedad. Vamos a solicitar de inmediato la elevación a juicio oral”, dijo Graciana Peñafort en declaraciones a Radio Rivadavia.La Sala II de la Cámara Federal recibirá la semana que viene la apelación de los arrestos. Sin embargo, el procesamiento no se discutirá. "La causa es un sinsentido jurídico y la manera de defenderla de Bonadio es de una precariedad preocupante", ahondó la letrada.De esa manera, la estrategia de la defensa de Cristina Kirchner –que comparte el mismo estudio con Héctor Timerman, también procesado aunque con arresto domiciliario por razones de salud– es ir rápido al juicio oral.