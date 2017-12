MEMORANDUM CON IRAN

Duhalde dijo “estar preocupado por lo que pueda pasar” luego del procesamiento de CFK

El ex presidente de la Nación e histórico dirigente del Partido Justicialista se refirió al procesamiento por traición a la patria con prisión preventiva que dictó el juez Claudio Bonadío.

El ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, manifestó que “está preocupado por lo que pueda pasar” luego que el juez federal Claudio Bonadío dictara el procesamiento con prisión preventiva contra Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum con Irán.Duhalde, que se encuentra en España, evitó referirse sobre el fondo de la cuestión, aunque remarcó su “preocupación”. “Estoy fuera de todo, pero preocupado por lo que pueda pasar”, afirmó el dirigente al portal Red de Noticias.En esa línea, el ex presidente, quien también mantiene una disputa hacia el interior del PJ Bonaerense, sostuvo que no conoce los alcaldes de la medida de Bonadío, que incluyó la detención del ex secretario legal y técnico, Carlos Zannini, así como la prisión domiciliaria para el ex canciller Héctor Timerman.El caso más llamativo es el de Cristina Fernández de Kirchner, quien juró como senadora días atrás, y ya cuenta con fueros parlamentarios. El magistrado solicitó, de hecho, su desafuero a la Cámara.“Lo único que leí son las declaraciones del Presidente del Bloque Justicialista, que dijo que no estaban dadas las condiciones”, agregó el dirigente justicialista.