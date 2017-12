DICIEMBRE DE TERROR

Municipios con las cuentas en rojo: ¿Y ahora, quién podrá ayudarlos?

Unos 30 municipios de diferentes colores políticos se encuentran imposibilitados de afrontar el pago de aguinaldos, al menos sin tocar fondos afectados. Los porqués de la necesidad. Ya pidieron ayuda a Provincia. Algunos recibirán una mano y otros, no.

Nación y Provincia fueron los receptores del pedido de “una mano” (Adelanto del Tesoro Nacional) por parte de unos treinta jefes comunales, varios de los cuales advierten ante

La Tecla

que si ese dinero extra no llega, se verán imposibilitados de pagar el aguinaldo, al menos en tiempo y forma.

Un listadio de 31 distritos y uno que asegura estar mal incluido

Se acerca fin de año y la totalidad de los intendentes de la Provincia empieza a sacar cuentas, aunque muchos ya las tienen sacadas desde hace rato. Hay que pagar el sueldo de diciembre y el medio aguinaldo a los empleados municipales y, como es sabido, no todas las comunas están en igualdad de condiciones. Algunas de ellas, por más que se esmeren y esfuercen al máximo, sin una ayuda extra, no llegan.Los motivos que llevan a los intendentes a implorar esa ayuda son de los más variados. Unos apuntan al déficit estructural en el que se encuentra el municipio desde hace años; otros, a los desarreglos cometidos por la gestión anterior, a pesar de que hace dos años que gobiernan; y el resto, a la complicada situación hídrica que les toca atravesar.No importa el color. Entre los distritos complicados hay oficialistas y opositores.“Hace quince años que el municipio viene con déficit. Si bien la deuda se está achicando, es necesario hacer más eficiente la administración pública. En este caso particular, los problemas nos llevan a no tener la liquidez necesaria para pagar los aguinaldos. El dinero solicitado, 20 millones de pesos, es indispensable; si no, lo pagaremos en enero”, dice, sin vueltas, Facundo López, el massista jefe comunal de Necochea.Una situación similar le toca vivir al intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte (Cambiemos), quien ante este medio comentó que “hemos pedido una ayuda al gobierno de la Provincia, ya elevamos al Ministerio de Economía el pertinente informe del flujo de fondos. La necesidad pasa por el pago del sueldo de diciembre y el aguinaldo. Si bien podríamos arreglarnos, la solución pasaría por el uso de fondos afectados”.En el mismo sentido, el alcalde radical señaló que “entre los motivos de la problemática se encuentran la baja coparti-cipación y la disminución que este año nos tocó en el CUD (Coeficiente Unico de Distribución) de un 25 por ciento”. Y, casi resignado, completó: “Estamos mal, tenemos detonados todos los caminos rurales, no da-mos abasto. No contamos con maquinaria, y la poca que tenemos excede largamente los diez años de antigüedad”.Por su parte, la oficialista Fernanda Antonijevic (Baradero), en modo defensivo señaló que “heredamos el distrito en emergencia económica; incluso en 2016 no calificábamos para créditos del Banco Provincia. Y, obviamente, esos déficits son difíciles de resolver, no se solucionan de un año para el otro con la varita mágica”. Además hizo hincapié en que “este año vence el plazo para devolver las partidas afectadas de 2015, que equivalen a 21 millones de pesos”.La mandamás baraderense reconoció que “también nos impactó fuerte la mala situación de varias empresas que tuvieron que atravesar severas complicaciones, como el cierre de Atanor”. A modo de síntesis remarcó: “No prevemos pagar bono de fin de año; igual hemos cerrado un buen acuerdo salarial en este 2017, pero los aguinaldos dependerán de la ayuda que recibamos de Provincia”.En tanto, desde Chacabuco, gobernado por el radical Víctor Aiola, el electo senador Agustín Máspoli (secretario de Hacienda), recordó que “el primer año de gestión recibimos 25 millones de ATN, y este año aspiramos más o menos al mismo monto, pero con la diferencia que hemos crecido en presupuesto, por lo que va a significar un impacto menor”. El funcionario que se muda a la Legislatura completó: “Es lo que nos estaría faltando para los sueldos y aguinaldo de diciembre, para no tocar tantos fondos afectados”.De vuelta en la Sexta sección, Roberto Palacio, alcalde de Coronel Suárez, explicó que “ya venimos complicados desde el año pasado, sobre todo por cómo recibimos la municipalidad a finales de 2015, con una desmedida cantidad de empleados. Lamentablemente no hemos podido resolver esta situación, porque no se puede echar a la gente”.El mandatario de la Unión Cívica Radical añadió: “De todos modos hemos mejorado bastante; este año estamos viendo la posibilidad de cerrar una ayuda, tal como sucedió en 2016. Economía está al tanto de todo, en estos momentos están analizando los números de la Comuna. Si bien podríamos llegar a pagar el aguinaldo sin esa ayuda, hoy por hoy es necesaria”.Por último, el jefe comunal de Berisso, Jorge Nedela, manifestó anteque “estamos en una situación crítica, nos está costando llegar con los recursos para solventar los sueldos y aguinaldos. Diciembre es un mes complicado, porque, además, tenemos las horas extras. Estamos viendo de juntar el dinero de Provin-cia y lo nuestro para ver de qué manera podemos garantizar el pago de estos tres ítems, que serían unos 50 millones de pesos”.“Arrastramos un déficit estructural de muchos años; por eso ahora estamos tomando una serie de medidas que van a tener impacto el año que viene. He tomado la decisión de recortar cargos políticos y las horas extras”, añadió el alcalde de la Tercera que, al igual que varios de sus pares con dificultades, intenta demostrarle a la administración Vidal que trabajan en la misma dirección.Treinta son los municipios con números en rojo, y aunque desde la Provincia nadie dice nada de manera oficial, lo cierto es que no va a haber ayuda para todos. Algunos de los complicados, quizá los más prolijos, serán alcanzados por esa “mano” salvadora. Los otros, en cambio, deberán meter “mano” a fondos que no tendrían que ir a parar al pago de sueldos; y mientras tanto se seguirán preguntando: “¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?”. Claro, el Chapulín Colorado es un personaje de ficción y no hace magia.La lista de los 31 distritos complicados, vale decir que no es oficial, aunque sí salió desde la administración provincial. “Es un tema muy político, nadie se va a hacer cargo de mandar al frente a los intendentes que tuvieron que pedir una ayuda para llegar a fin de año”, dijo a este medio una fuente cercana a calle 6.De todos modos, la lista no parece ser del todo correcta. Consultado respecto de los porqués de la aparición de su distrito en la nómina, el intendente de Nueve de Julio, Mariano Barroso, dijo no estar enterado del origen de esa información y destacó que no tendrían que estar incluidos. “No tenemos desequilibrio eco-nómico ni fiscal. No tuvimos que pedir dinero a la Provincia para pagar sueldos, aguinaldos ni nada en los doce meses. Vamos a cerrar un año impecable”, dijo el jefe comunal macrista; y agregó: “Es más, el aumento de sueldo que estaba previsto para noviembre lo pagamos en septiembre”.