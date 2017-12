AVANZADA JUDICIAL

Todos contra Bonadío: las repercusiones del día después

Luego de que el juez federal pidiera el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner y dictara su detención en la causa por el acuerdo de la Argentina con Irán por el caso AMIA, hasta el ex presidente Lula da Silva salió a poner el grito en el cielo. Todas las voces