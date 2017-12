IPC Congreso: la inflación alcanzó 1,4% en noviembre y acumula 20,9% en lo que va del año

La oposición informó que la inflación alcanzó 1,4% en noviembre, registrando un acumulado de 20,9% durante los primeros once meses de 2017 (1,7% de promedio mensual).

Las principales subas del mes estuvieron explicadas por equipamiento y mantenimiento del hogar y transporte. En tanto, los alimentos subieron 1,3%.

Pese a que en noviembre la inflación mostró el menor valor desde junio, el informe señala que se espera un importante repunte para el último mes del año (pudiendo incluso llegar al 3%), traccionado principalmente por la suba anunciada en las tarifas de servicios públicos.

En tal sentido, tal como se viene mencionando en los últimos comunicados, y en función del dato del último mes del año, la inflación de 2017 finalizaría en torno de 24%-25%.

Por ende, no sólo preocupa la fuerte suba mencionada de diciembre en sí misma, sino también por el traspaso de los mayores costos en el resto de los precios, y en consecuencia, por el efecto en la dinámica de la inflación del primer trimestre del 2018.

Con el nivel de inflación en 2017, este año el haber mínimo jubilatorio recuperaría sólo la mitad de lo perdido el año pasado, quedando todavía más de 3 puntos por debajo del poder adquisitivo que tenía en diciembre de 2015.

El informe señala cada vez más necesario abordar el problema inflacionario de manera integral, y no basándose únicamente en el manejo de las tasas de interés, que hasta el momento ha tenido más impacto en el pago de intereses de Lebacs y el carry trade que en los precios.



A continuación, el informe completo:



<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Comunicado IPC Congreso Nov-17 (1) on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/366662398/Comunicado-IPC-Congreso-Nov-17-1#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Comunicado IPC Congreso Nov-17 (1)</a> by <a title="View Lucía Pires's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/81975530/Lucia-Pires#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Lucía Pires</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Comunicado IPC Congreso Nov-17 (1)" src="https://www.scribd.com/embeds/366662398/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-qtw2HI5Pq85hK8M0GfVZ&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.707221350078493" scrolling="no" id="doc_34853" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>