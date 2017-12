SE LA JUGO

¿Desorientado? El lilito que quiso cerrar la grieta en pleno raid de detenciones K

El diputado bonaerense Guillermo Castello publicó una foto en las redes sociales junto a Rocío Giaccone y habló de cerrar "la brecha", justo el día en que todo el peronismo se unió para respaldar a Cristina

Las internas en el peronismo son moneda corriente de la política nacional y provincial, sobretodo desde el aplastador triunfo de Cambiemos en las últimas dos elecciones, resultados que dejaron sobre la mesa la necesidad de renovar el partido y los liderazgos.Por supuesto que la Legislatura bonaerense no es la excepción a esta regla. El recambio de diciembre vino con varias novedades en materia de bloques, sobretodo en la Cámara Baja, donde se repartieron las bancas y se definieron las presidencias de los bloques incluso antes de la asunción.La primera separación la comunicó Ottavis, quien tras amagar con la conformación de un monobloque, terminó por confirmar la incorporación de la juninense Rocío Giaconne, quien decidió separarse de La Cámpora en una apuesta a renovar la imagen en su territorio de cara al 2019.Parece que la diputada y Presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja se sacó una foto junto al oficialista Guillermo Castello en la última reunión del año, algo que no daría tanto que hablar si no fuera por el día en el que el lilito decidió compartir la imagen en las redes sociales.Una semana después de haberla subido y eliminado de Twitter, Castello apostó a compartir la imagen junto a la inscripción "cerrando la brecha" justo el día en que todo el peronismo dejó de lado las diferencias para respaldar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la avanzada judicial de Bonadío.En pleno raid de detenciones K y con fuertes denuncias públicas sobre persecución política al oficialismo, habrá que ver si Giaconne comparte la iniciativa de acercar posiciones, o si fue víctima de haber sido sacada de contexto, una semana después de que se tomara la foto.