La última jugada de Duhalde para que la Justicia intervenga el PJ

El expresidente pidió esta semana, mediante un escrito con su firma, que la Justicia Electoral Federal intervenga el Partido Justicialista Bonaerense, por presuntos incumplimientos en el proceso electoral. Duhalde sumó un nuevo pedido al que habían hecho sus apoderados

En medio del proceso electoral que culminará el domingo 17 de diciembre con las elecciones en el PJ bonaerense, Eduardo Duhalde insiste en pedidos a la Justicia para que interrumpa el camino a las elecciones e intervenga el partido para su ordenamiento.

Duhalde presentó un escrito esta semana, con su firma, ante el Juez Federal con competencia electoral Adolfo Gabino Ziulu (quien quedó a cargo tras la renuncia de Juan Manuel Culotta), en el que pide la intervención del partido.

Según informaron a La Tecla fuentes cercanas a la causa, la presentación tiene el mismo tenor de las anteriores realizadas por los apoderados Omar Gadea y Oscar Diani, y que se basan en presuntas irregularidades en el proceso electoral, sobre todo por el llamado a elecciones y cómo se dieron los plazos para los cierres de lista. También se solicita una adecuación del padrón del partido.

Ziulu todavía no ha resuelto ni tiene la obligación de hacerlo antes de las elecciones del domingo 17. Y pese a que en el partido son optimistas acerca de que el magistrado no daría lugar al pedido de intervención, lo cierto es que la pelota la tiene el juez, y hasta que no resuelva nada puede darse por seguro

En el PJ bonaerense, donde se cocinó a fuego lento una lista de unidad, aseguran que no hay irregularidades que ameriten la intervención, y que el proceso electoral se da dentro del marco legal y temporal correspondiente. Los cuatro años de mandato de Fernando Espinoza y el Consejo actual del partido vencen el 19 de diciembre, y las elecciones serán dos días antes.

En ese sentido, el apoderado Jorge Landau siempre advirtió que para evitar problemas debía realizarse la elección antes del 19.

En otro orden, las elecciones se celebrarán sin internas en 116 distritos de la Provincia, y serán sólo 16 los que compitan por el partido local. Eran 20 pero este jueves hubo acuerdo para llegar a la unidad en Morón. Como se sabe, para el Consejo provincial hay una lista consensuada que encabeza el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.