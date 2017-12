CRISTINA FERNÁNDEZ:

"Macri dirige una orquesta para disciplinar a la oposición y Bonadio ejecuta la partitura judicial"

En el Congreso Nacional, la expresidenta brindó una conferencia de prensa donde se refirió a su procesamiento por la causa que investigaba Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Allí aseveró que el delito de "traición a la Patria" es un disparate jurídico. También agradeció el apoyo del peronismo y distintas agrupaciones de izquierda.

La ex Jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, brindó una conferencia de prensa en la sala del bloque del FpV en el Congreso Nacional.

Frente a medios nacionales y provinciales a los que se les permitió hacer 4 preguntas (dos por cada bando), la expresidenta hizo pública su respuesta oficial frente al procesamiento que hoy dictó el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investigaba el fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA ,

En primer lugar, CFK agradeció el apoyo de los distintos sectores peronistas y también de la izquierda.



“Ustedes se acuerdan que el 10 de octubre llamaos a una conferencia de presna y difundimos un video en lo cual se daba cuenta de lo absurdo a una citación a declaración de indagatoria por motivo de traición a la patria, finalmente hoy hemos conocido ese procesamiento y quiero recordar que se trata de un acto de política exterior no judiciable, que fue aprobado en el parlamento argentino, además se basa en hechos que nunca se produjeron y no existieron, es decir que es una causa inventada sobre hechos que no existieron”, postuló Cristina.



Y agregó: “Desde el punto de vista jurídico es un despropósito y un verdadero exceso, no sólo violan el Estado de Derecho sino que buscan provocar daño personal y político a los opositores y a sus ideas”.

Además, la ex mandataria consideró que “Bonadio sabe que no hay delito ni motivo”, al tiempo que subrayó que “el gobierno y Macri también lo saben”.



Como punto ilustrativo y ya adentrándose en la causa en sí, aseveró: “Hay dos puntos específicos y que dan cuenta de cómo se arma y se inventa una causa judicial en la república Argentina, en este procesamiento, Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas son actos de guerra y no atentados terroristas porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico particular para traer de los pelos la figura de traición a la Patria que es una figura que sólo puede producirse con motivo de que nuestro país esté en guerra, entonces asimila dos atentados terroristas a actos de guerra”.

El hecho restante al que la exmandataria hizo referencia fue un punto en el que Bonadio refiere a la actuación de Robert Noble al momento que estos hechos sucedieron y apunta: “Nunca pensé que un juez de la Nación pudiera suscribir algo semejante”.

En ese sentido, CFK leyó el siguiente fragmento del escrito de Bonadio “Todo ello teniendo en cuenta el objetivo de los imputados nos lleva a dudar de la imparcialidad que tendría que tener Noble por su cargo de secretario de Interpol y que por su relación con Timerman prestó colaboración a los imputados para armar una puesta en escena ante la sociedad argentina”.

“O sea lo que hacen ellos es armar escenas para la sociedad argentina y se lo adjudican a Robert Noble, esto nos lleva a afirmar que siguen adelante en este ánimo de persecución inédita, hostigamiento y persecución y violan la democracia”, especificó la actual senadora nacional.

En ese sentido, CFK reveló como operó el gobierno nacional para dar a conocer la noticia de que el exsecretario Legal y Técnico de la Nación , Carlos Zannini había sido detenido al postular: “El cronograma judicial y mediático apoyado por los troll center del gobierno no es inocente, es planificado y obsceno, esta madrugada cuando se detuvo a Zannini fue ente las 2.30 y 3 horas en Santa Cruz y no solo había cámaras de televisión y fotográficas sino que a esa hora se desató en la red una actividad sobre esta cuestión y es impensable que alguien esté a las 2 o 3 de la mañana pensando que algo va a suceder y activar fuertemente la misma”.



“Si uno mira lo que fue al difusión de las redes va a ver como se iba agrandando cada vez mas la mención del saqueo a los jubilados, la reforma laboral y todo el escenario mediático es copado por esta noticia, esto es lo que está sucediendo en Argentina y esto se utiliza para disciplinar a la oposición, en una muestra más, esta orquestación política tiene responsables, Mauricio Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial”, sintetizó.



Casi sobre el final, Cristina llamó a “una respuesta por la vida política frente a este desvarío judicial”.

“Nos acusan de traición a la patria y es una acusación sin fundamento que es insulto a la inteligencia de los argentinos porque no creo que los argentinos, más allá de la valoración que tengan de nuestras políticas puedan creernos capaces de traicionar a la patria, si hasta le molestaba que dijeramos la palabra ´patria ´, la única traición es no respetar la constitución”, puntualizó.



Por último, afirmó. “Quiero decirle al gobierno y al Presidente Macri que la campaña electoral terminó en octubre aunque no se haya dado cuenta y que Argentina necesita soluciones y respuestas a los angustiantes problemas que tiene los millones de argentinos, que los jubilados necesitan saber que sus haberes no van a verse disminuidos y los argentinos necesitan saber que sus hijos van a poder concurrir a la universidad porque de eso se trata gobernar”.