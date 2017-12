APOYOS

Desde la izquierda también rechazan la detención de kirchneristas

Los legisladores Juan Carlos Giordano y Myriam Bregman acusaron al juez Bonadio de realizar acciones políticas, no jurídicas. A pesar de las diferencias, sostienen que es una maniobra para desviar la atención por las medidas sociales y económicas del gobierno de Macri.

Repudiamos estas detenciones del juez Bonadío por obedecer a valoraciones políticas y supuestos delitos por "encubrimiento" en la causa Amia, que sigue en la impunidad desde hace más de veinte años. — Juan Carlos Giordano (@GiordanoGringo) 7 de diciembre de 2017

Tengamos acuerdo o no, el memorándum fue votado por el Congreso, no es una medida judiciable. Bonadio toma una desición política, no jurídica — Myriam Bregman (@myriambregman) 7 de diciembre de 2017

No sólo el peronismo, en sus distintas vertientes, salió en masa a rechazar las detenciones de la ex presidentay varios ex dirigentes.Desde la izquierda también se manifestaron en el mismo sentido, entre ellos el diputado nacional por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda,, quien rechazó las detenciones por un supuesto "encubrimiento" para salvar a Irán en la causa Amia y por la causa de "traición a la Patria".El legislador consideró que, repudiando, comentó.Giordano explicóFinalmente, consideró quePor su parte, la legisladora porteña, aseguró en su cuenta de Twitter que