REPERCUSIONES

El peronismo cierra su grieta y sale en masa a defender a Cristina

Intendentes peronistas del interior firmaron un comunicado para criticar la actuación del juez Bonadío. Felipe Solá habló de "locura" en su cuenta de Twitter. Los randazzistas Fernando "Chino" Navarro y Florencia Casamiquela también levantaron la voz.

Las órdenes de detención libradas en las últimas horas por el juez federalcontra dirigentes y ex funcionarios del kirchnerismo, provocan enérgicas reacciones.Así, varios intendentes peronistas del interior bonaerenses expresaron su "más profundo rechazo a la decisión del Juez Bonadío de dictar el procesamiento con prisión preventiva y pedido de desafuero de la ex Presidenta y flamante Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner"."No es una decisión aislada. Es la consolidación de un ataque y persecución política, mediática y judicial que viene llevando adelante el Gobierno de Macri en alianza con la justicia y grupos concentrados de poder. Resulta muy llamativo que la amplia mayoría de medios de comunicación vengan anticipando con tanta precisión lo que finalmente sería una de las escenas más esperadas de este absurdo show: el intento de encarcelar a CFK", aseguran los jefes comunales.Y añaden: "Más increíble resulta ser que Bonadío avance de esta manera en una causa en la que el mismo fue removido, acusado y está siendo investigado por mal desempeño.Esta no es la Argentina del diálogo, de la paz ni del encuentro. Se está consolidando un país de divisiones, revanchismo y políticas, que no es novedad en nuestra Patria y nos lleva a los peores momentos de la historia".Entre los jefes comunales que firman la nota se encuentran, entre otros, los de San Antonio de Areco, Tapalqué, Capitán Sarmiento, Roque Pérez, González Chávez, Laprida, Alberti, Mercedes, Punta Indio, Colón y 25 de Mayo.Uno de los firmantes, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, dijo a la radio Cadena Río (88.7 FM) que "esta decisión no es aislada ni producto de una profunda investigación, tampoco de una acción judicial que cuente con un gran cúmulo de pruebas y declaraciones"."Acá hay dos elementos fundamentales: con esto se venía amenazando desde los medios de comunicación aliados al gobierno. En la campaña para enchastrar la figura de Cristina y esta semana en los grandes medios que trabajan en sintonía con Macri".Durañona añadió que "el otro elemento es que el propio juez de la causa está siendo investigado y acusado de encubrimiento por la voladura de la AMIA, que lleva adelante en un tribunal oral federal de Buenos Aires".Por su parte, un no-kirchnerista como Felipe Solá, escribió en su cuenta de Twitter: ¿Traicion a la Patria?. Una locura que solo un no-juez como Bonadío puede usar para hacer los deberes. Y vengarse", criticando el funcionamiento de la comisión de la verdad creada en Congreso por su "pobreza de resultados".El exmassista no fue el único que levantó la voz, el titular de la casa de San Luis y representante bonaerense de la dinastía Rodríguez Saá, Nicolás, también lo hizo desde su cuenta de Twitter.A su vez, los randazzistas Fernando "Chino" Navarro y Florencia Casamiquela también usaron la red social del pajarito para expresar su "preocupación" por el estado de derecho en el país ante las detenciones arbitrarias por orden de Bonadio.

Cómo Abogado me da vergüenza y repudio enérgicamente el avasallamiento del Estado de Derecho que tanto nos costó !!! — Nico Rodriguez Saa (@RodriguezSaaN) 7 de diciembre de 2017

Un nuevo atropello al Estado de Derecho. La judicialización de la política es un camino de ida. Y el revanchismo ciego también lo es. — FlorCasamiquela (@FlorCasamiquela) 7 de diciembre de 2017

Lo dije en febrero de 2015. Y sigo pensando exactamente lo mismo. https://t.co/9zJHBSSLeC — Florencio Randazzo (@RandazzoF) 7 de diciembre de 2017

En tanto, Florencio Randazzo ratificó su posición acerca de la imputación a, considerando que elmemorándum que fue público y ratificado por el parlamento nacional "es absolutamente un disparate".Por su parte, un grupo de intendentes, legisladores y militantes peronistas, alineados en la, expresaron su, añade el comunicado.