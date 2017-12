MADRUGADA

Los K adentro: detuvieron a Zannini, Timerman y a D'Elía, también buscan al ex Quebracho, Esteche

El ex secretario de Legal y Técnica de la Nación fue arrestado en Río Gallegos por personal de la Policía Federal Argentina. Estaba al mando del banco de la provincia de Santa Cruz. Fue candidato a vicepresidente de Daniel Scioli en las elecciones 2015. En lo que respecta al ex piquetero, lo fueron a buscar a su casa, en Laferrere. "No me importa que me detengan", dijo ante la prensa. Y agregó: "Quieren destruir a la oposición". El excanciller fue beneficiado con la prisión domiciliaria.



La madrugada comenzó caliente. Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica desde el 25 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2015, fue detenido en la ciudad santacruceña de Río Gallegos acusado por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. El arresto se produjo durante la madrugada de este jueves por personal de la Policía Federal de la capital.



Quien fuera compañero de fórmula de Daniel Scioli es uno de los imputados por el juez federal Claudio Bonadio en la causa iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, al igual que Crististina y Luis D'Elía, que también fue detenido.



En su declaración indagatoria del 23 de octubre pasado, el actual presidente del Banco de Santa Cruz aseguró no haber participado en ninguna negociación ni elaboración del memorándum de entendimiento con Irán. El ex funcionario afirmó no haber conocido nunca en su vida a los funcionarios iraníes sobre los que pesa el pedido de captura. También reveló haber estado siempre apoyando a los familiares de las víctimas del atentado a la mutual e incluso dijo haber aprobado otorgarles una indemnización Fuentes confirmaron a Télam que el ex funcionario permanecerá detenido en la delegación local de la Policía Federal hasta la hora que sea ordenado su traslado a Buenos Aires.



Vale recordar que durantes las últimas elecciones, al ser consultado sobre los posibles casos de corrupción, el Chino espondía: "Si vamos a juzgar a los gobiernos, juzguémoslos por todo lo que hicieron, no sólo por los casos que puedan aparecer, nadie está a salvo que en su gobierno haya un corrupto". Y concluyó: "El expediente se caratula 'encubrimiento' y yo no encubrí absolutamente a nadie y mucho menos a los iraníes, está claro eso. De las causas políticas, esta es la más política de todas".







En lo que respecta al ex piquetero matancero fue sorprendido en su casa de Laferrere, mientras dormía. Unos diez efectivos de la Policía Federal, luego de tocar timbre por unos diez minutos, se adentraron en el domicilio y allanaron el lugar, para más tarde, según se informó de manera extraoficial, leerle los porqué de su aprensión.



Vale recotrdar que el ex funcionario K, en un mano a mano con Lanata, admitía semanas atrás que podía ir preso por la toma de una comisaría en 2004. Y ante esa posibilidad se comparó con Nelson Mandela. "No me acusan de chorro, sino por encabezar una protesta", se defendía el titular del partido MILES. Asimismo, conforme a los trascendidos, por la misma causa la Policía Federal se encuentra tras los pasos del exlíder de Quebracho, Fernando Esteche, a quien no encontraron en su domicilio.



En el mismo marco, el excanciller Héctor Timerman fue beneficiado con la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud. Por su parte, Bonadio procesó sin prisión preventiva a Oscar Parrilli y Andrés Larroque. Además, les impuso la prohibición de salir del país.