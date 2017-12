CONCLAVE

Randazzo reapareció en la arena política con un asado junto a dirigentes de la Tercera sección

El exfuncionario kirchnerista de mostró junto a legisladores de su tropa en un encuentro donde analizaron el camino a seguir por el espacio en el 2018. No descartan la unidad con otros sectores peronistas.

Asado con compañerxs de la 3ra. sección electoral. Quiero agradecerles su compromiso y militancia. Tenemos un enorme desafío de cara al futuro. Gracias! pic.twitter.com/rOXjeCqYYo — Florencio Randazzo (@RandazzoF) 6 de diciembre de 2017

Randazzo no baja los brazos. El excandidato a senador nacional que jugó dentro del Frente Justicialista para las elecciones 2017 compartió un asado con dirigentes de la Tercera sección electoral.En el mismo se analizaron los pasos a seguir por el espacio para el 2018 y se acordó continuar trabajando para construir una "oposición firme, clara y responsable en la defensa de los intereses de los más débiles"."Asado con compañerxs de la 3ra. sección electoral. Quiero agradecerles su compromiso y militancia. Tenemos un enorme desafío de cara al futuro. Gracias!", apuntó vía Twitter el chivilcoyano.Por fuera de las enunciaciones oficiales, en Cumplir apuntan a afinar el esquema de cara a reforzar el espacio como una opción potable para el 2019. Por eso, este encuentro también sirvió como análisis de la actualidad que se está viviendo en el territorio nacional y específicamente en la Provincia."La unidad no es una mera exclamación sino que se construye todos los dias. Para eso, tenemos que primero estar de acuerdo sobre lo que pasa en nuestro país y las posiciones que tendremos al respecto", aseguró uno de los participantes del mitin.En efecto, los randazzistas no descartan unir fuerzas con otras versiones del peronismo siempre y cuando sea "a partir de un debate fraterno sobre las ideas que deben primar en el franco opositor". Como muestra de ellos, se anticipan en comunicar que "el ´Nuevo Peronismo´ hoy pone en el tapete los mismos debates que planteamos nosotros cuando decidimos salir a la cancha".Entre las presencias ilustres, a los dirigentes de la Tercera se le sumaron dos nombres con peso propio: Fernando "Chino" Navarro y Florencia Casamiquela.