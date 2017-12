TERRITORIO BONAERENSE

La obra pública de Azul, cuestionada por la UNICEN

Una auditoría técnica de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires señaló serias deficiencias constructivas en la obra de pavimento del municipio comandado por el oficialista Hernán Bertellys.

El territorio dirigido por el amarillo Hernán Bertellys está enfrentando una seria crisis en materia de gestión. A la renuncia semanas atrás del director de Vialidad Urbana y Pavimento, Jorge Sarasola, quien anunció que dejará su cargo en diciembre por "la falta de personal, equipamiento y presupuesto", ahora se le sumó un nuevo dolor de cabeza: la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires lanzó un informe donde cuestionan la obra pública local.Según señala la auditoría técnica realizada sobre 53 cuadras pavimentadas del distrito, "el espesor mínimo especificado no se cumple en ninguno de los testigos extraídos", mientras que el "requisito de estabilidad" se cumple sólo en algunos de ellos.A continuación, el informe completo:Cabe recordar que si bien Sarasola remarcó que su alejamiento "es parcial" y "en buenos términos" con el Ejecutivo local, la renuncia prendió todas las alarmas de la oposición, que se apuró a marcarle la cancha al ex peronista y actual referente de Cambiemos. A pesar de que el pedido de interpelación al intendente no prosperó en la última sesión del HCD, el tema no quedó resuelto.

Por mayoría de votos se resolvió que el pedido pase a la comisión de Obras Públicas y que desde la misma se cite al secretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Palmisano, para que brinde información y responda las consultas de los concejales.



Parece que en el municipio, lejos de dedicarse a festejar tras el triunfo de las elecciones, al intendente le quedan varios problemas por resolver para cerrar el año tranquilo.