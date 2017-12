CONGRESO

Moreau: "No debería ser díficil para toda la oposición evitar un default social"

El diputado electo por Unidad Ciudadana se refirió a los proyectos de reforma enviados por Macri, en especial al del sistema previsional. Comparó la situación con el proyecto de déficit cero que promovió Fernando De La Rúa en 2001.

A poco de prestar juramento como diputado, el histórico dirigente radical Leopoldo Moreau salió a cuestionar las reformas enviados por la administración de Mauricio Macri al Congreso y pidió la unidad de la oposición para rechazar un "default social".

"No debería resultar muy difícil para los que se dicen opositores llegar un acuerdo para impedir este default social, porque de eso se trata. Igual que ocurrió en julio de 2001 cuando se trató el déficit cero. Lo único que hay que cambiar nombres. En aquella época estaban Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger", afirmó.

En declaraciones a La Tecla en Vivo, programa de Cadena Río, el diputado electo por Unidad Ciudadana sostuvo que los proyectos "van a afectar seriamente la calidad de vida de los argentinos", y citó como el más perjudicial a la reforma que se busca introducir en el sistema "previsional", porque se busca la disminución de haberes para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH.

"Más de 17 millones de argentinos están en la picota, porque el gobierno tiene necesidades que cada vez son más urgentes e inmediatas, como consecuencia de los errorres tremendos que cometió en materia de política económica, entre ellos un endeudamiento desaforado, que ya ha puesto al país entre los de mayor riesgo al mundo".

Asimismo, Moreau destacó que el Gobierno apunta a "hacer caer la tasa de sustitución que es la relación que hay entre el haber inicial del jubilado y el promedio de los últimos diez años, que es el que se toma para fijar esa jubilación. En ese sentido, van a salir más perjudicados los futuros jubilados".

El histórico dirigente radical dijo que el espacio hará todos los esfuerzos posibles y recordó el mensaje realizado en la campaña sobre el ajuste que denunciaron que planeaba el Gobierno.

"Desgraciadamente no pudimos llegar a más argentinos con esa advertencia, o por lo menos no fuimos escuchados. El resultado de la elección no era indiferente para lo que fuera a suceder con la sociedad argentina de acá en más. El respaldo que obtuvieron en las urnas les da una llave importante no definitiva al Gobierno para llevar adelante estos recortes".