El peronismo de los intendentes se quedó con la vicepresidencia de Diputados

Tras la jura, quedaron definidas las nuevas autoridades. Para Marisol Merquel, propuesta por Julio Pereyra, quedó la vicepresidencia de la Cámara. Carlos “Cuto” Moreno, Ramiro Gutiérrez y Maricel Etchecoin Moro, ocuparon los demás cargos. En la nota, todas las fotos y los detalles

Luego de la asunción de los legisladores de la Cámara Alta, tocó lo propio en Diputados, donde los flamantes diputados bonaerenses juraron y ocuparon sus bancas. Allí quedaron definidas las nuevas autoridades.



Cabe destacar que este año, a diferencia de los anteriores, los cargos que se asumirán tendrán dos años de duración y no como en el periodo anterior que se alternaron por un año y un año.



En efecto, para Marisol Merquel, propuesta por Julio Pereyra, quedó la vicepresidencia de la Cámara; un triunfo del grupo de los intendentes peronistas que ingresan a la Legislatura con peso específico propio. Las demás vicepresidencias quedaron a cargo del kirchnerista Carlos “Cuto” Moreno, el massista Ramiro Gutiérrez y la "lilita" Maricel Etchecoin Moro.



Por otro lado, la secretaría legislativa quedó en manos de Cristina Tabolaro, y la administrativa para Ignacio Cingolani. Osvaldo Cergnul, fue designado Secretario de Desarrollo Institucional; Marcelo Torres, Prosecretario legislativo; Sergio Recalde, Prosecretario administrativo; y Adrián Carlos Santarelli, Prosecretario de desarrollo institucional.







Como es costumbre, no faltaron los referentes de la política provincial que se acercaron a la capital bonaerense para presenciar el acto. Entre los intendentes que vieron el evento desde los palcos, estuvieron el kirchnerista Francisco "Paco" Durañona, de San Antonio de Areco; y el oficialista Néstor Grindetti, de Lanús. Además, el infaltable matancero Fernando Espinoza, quien preside el PJ de la Provincia hasta el recambio de autoridades del 17 de diciembre.



Varios ingresantes aprovecharon la jura para sentar precedente no sólo de sus convicciones, sino también de sus afectos y valores. Al renovar su banca, el oficialista Fernando Pérez juró por Alfonsín; mientras que su compañero de bancada, Mario Giacobbe, juró con su hijo. A la hora de hacer lo propio, el massista Jorge D'Onofrio juró sobre los santos evangelios. Por su parte, el referente del FIT, Guillermo Kane, subió el tono y juró "por la clase obrera y por la el juicio y castigo a los culpables de la muerte de Santiago Maldonado y Nahuel". Por otro lado, los kirchneristas Gabriel Godoy y Florencia Saintout, eligieron hacerlo "por la lealtad al pueblo", y "por los 30.000 apretados en el corazón".





Al finalizar el acto de asunción, el legislador José Ottavis confirmó la creación del bloque de dos bancas junto a Rocío Giaccone. Ante la pregunta sobre si la diputada rompería finalmente con La Cámpora y se sumaría a su monobloque, respondió: “Yo me sumo al bloque de ella, es la presidenta”.

De cara al 2018, anticipo “mucho trabajo legislativo. Se vienen temas pendientes que hay que tratar, un laburo de reconstrucción del peronismo que tiene que ver con la unidad”. Respecto a su postura sobre Unidad Ciudadana, especificó: “Tenemos que pensar en una vuelta a un gran frente opositor en el que estén todos, hoy no podemos prescindir de nadie. Unidad Ciudadana es una expresión enorme, pero también el Frente Renovador se plantea ser parte de la oposición hoy por hoy, lo mismo que el espacio de Florencio Randazzo, y creo que tenemos que pensar en la gran oposición”.



Como había adelantado este medio, los nuevos legisladores que ingresaron a la Cámara, sección por sección, son:



Segunda Sección: (diputados):

Cambiemos: Santiago Passaglia; Sandra París; Matías Ranzini; Andrea Bosco; Gustavo Vélez; Susana Lazzari

Unidad Ciudadana: Mariano Pinedo; Patricia Moyano; Marcos di Palma; Fernanda Díaz

Un País: Lisandro Borelli





Tercera Sección (diputados):

Unidad Ciudadana: María Laura Ramírez; Julio Pereyra; Fabiana Bertino; Federico Otermín; Mariana Larroque; Facundo Tignanelli; Susana González; Juan Carlos Haljan

Cambiemos: Adrián Urreli; Maricel Etchecoin Moro; Guillermo Sánchez Sterli; Gabriela Besana; Fernando Pérez; María Elena Torresi; Mario Giacobbe

Un País: Jorge D´Onofrío; Blanca Cantero

FIT: Guillermo Kane



Sexta Sección (diputados)

Cambiemos: Santiago Nardelli; Laura Aprile; Emiliano Balíb; Anahí Bilbalo: Néstor Resico; Rosío Antinori

Unidad Ciudadana: Carlos Moreno; Marisol Merquel; Gabriel Godoy

Un País: Pablo Garate; Florencia Bevilacqua





Octava Sección (diputados)

Cambiemos: Carolina Piparo; Diego Rovella; Carolina Barros Schelotto; Guillermo Bardón

Unidad Ciudadana: Florencia Saintout; Guillermo Escudero



LOS BLOQUES

Cambiemos: Manuel Mosca (presidente de Cámara); Maximiliano Abad (presidente de bloque); Santiago Passaglia; Sandra París; Matías Ranzini; Andrea Bosco; Gustavo Vélez; Susana Lazzari; Adrián Urreli; Maricel Etchecoin Moro; Guillermo Sánchez Sterli; Gabriela Besana; Fernando Pérez; María Elena Torresi; Mario Giacobbe; Santiago Nardelli; Laura Aprile; Emiliano Balín; Anahí Bilbalo: Néstor Resico; Rosío Antinori; Carolina Piparo; Diego Rovella; Carolina Barros Schelotto; Guillermo Bardón; Jorge Silvestre; Eduardo Barragán; Walter Carusso; Guillermo Castelo; Marcelo Daletto; Liliana Denot; Sergio Domínguez Yelpo; Daniel Ivoskus; Alejandra Lorden; Roberto Rago; María Laura Richini; Oscar Sánchez; Marìa José Tedeschi; César Torres; Mauricio Vivani; Vanesa Zuccari, Verónica Barbieri, Jorge Mancini y Hugo Oroño.

Unidad Ciudadana: Florencia Saintout (presidenta) Mariano Pinedo; Marcos di Palma; Fernanda Díaz; María Laura Ramírez; Mariana Larroque; Facundo Tignanelli; Susana González; Juan Carlos Haljan; Carlos Moreno; Gabriel Godoy; Juan Debandi; Lucía Portos; Avelino Zurro; Cesar Valicenti; José Rossi; Santiago Revora; Lauro Grande; Miguel Funes; Mauricio Barrientos; Walter Abarca y Guillermo Escudero



Rodolfo Iriart definía a qué bloque se integraría

FPV-PJ (por el momento): María Alejandra Martínez y Patricia Cubría

PJ Unidad y Renovación: Julio Pereyra (presidente); Patrícia Moyano; Carlos Urquiaga; Federico Otermin; Fabiana Bertino; Juan Manuel Cheppi y Marisol Merquel.

Frente Renovador: Rubén Eslaiman (presidente), Lisandro Bonelli; Jorge D´Onofrío; Blanca Cantero; Pablo Garate; Florencia Bevilacqua; Juan Andreotti; Valeria Aratta; Fabio Britos; Javier Faroni; Ramiro Gutiérrez; Ricardo Lissalde; Javier Mignaquy

Peronismo Kirchnerista: José Ottavis y Rocío Giaccone.

FIT: Guillermo Kane