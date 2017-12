POLEMICA

Farmacity: critican la falta de posición sobre el modelo de acceso a medicamentos

Desde el Colegio de Farmaceúticos lamentaron el rechazo al proyecto que pretendía la prohibición del desembarco de la cadena, asociada al vcejefe de Gabinete de la Nación. La causa está en la Corte Suprema de la Nación, luego de rechazos en instancias anteriores.

El Colegio de Farmacéuticos salió a cuestionar la falta de posición política sobre el modelo de acceso a medicamentos, luego que la Legislatura, con apoyo oficialista, rechazara un proyecto para impedir el intento de desembarco de Farmacity.

"De una Legislatura defendiendo la salud de la gente, con la ley 10606, modelo de otras leyes, [se llega a otra] con falta de posición sobre qué modelo de acceso al medicamento se va a plantear de acá en más en la Provincia.", dijo María Isabel Reynoso, titular de la entidad que aglutina a los farmaceúticos bonaerenses.

"Para nosotros esto no es una cuestión de partidos políticos. Me parece que si no se tiene en cuenta o si no se mira los países en donde irrumpieron las cadenas, que terminaron con que el Estado pudiera controlar el precio, la realidad es que provoca bastante decepción", añadió Reynoso.





En diálogo con Cadena Río, la titular de los farmacéuticos enumeró tres consecuencias de un posible desembarco en la Provincia de la cadena, vinculada al vicejefe de Gabinete de la Nación, Gustavo Lopetegui. En primer lugar, dijo que el ingreso de un "oligopolio" provocaría suba de precios, mientras que, por otro lado, se sacarían los parámetros de localización de farmacias.

"Los locales se instalarían en todos los centros comerciales y en los lugares más alejados no habría una farmacia cerca,, lo que implicaría un gasto de bolsillo para la gente buscando una farmacia que lo pueda atender", enfatizó

Por otro lado, señaló que la cadena incumple leyes sanitarias. "Farmacity ya tiene farmacias en la Argentina y lamentablemente incumplen todas las leyes sanitarias vigentes, porque tiene infinidad de causas de la autoridad sanitaria, multándolo por incumplimiento de las disposiciones vigentes.

En esa línea, la dirigente sostuvo que el medicamento tiene que llegar al paciente, "asegurando a un precio lo más barato posible, pero también con eficacia y calidad".