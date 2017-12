Risas, mates, besos y elegancia en la entrega de diplomas de los nuevos legisladores

Los diputados y senadores provinciales entrantes reciben esta mañana los diplomas en La Plata. Un acto protocolar que no excluyó bromas y abrazos. Varios estuvieron ausentes y La Tecla.info te lo chimenta.

Una mañana soleada dio la bienvenida a los nuevos legisladores de la provincia de Buenos Aires, quienes recibieron los diplomas en el anexo del Senado bonaerense.Los homenajeados, algunos luciendo clamoroso modelitos como el que eligió la senadora(llegó acompañada de su séquito de hermanas), fueron haciendo su ingreso mientras repartían sonrisas, algo que seguramente borrarán cuando la encarnizada lucha política los obligue a mostrar los colmillos.Otros "padrinos" que se hicieron notar fueron el intendente de Ensenada,, quien junto a su familia fue a apoyar a la diputada, su ex Secretaria de Seguridad (fue de los que se prendió a la ronda de mate). Y también el elegante, jefe de gobierno de Tres de Febrero, quien llegó a la ciudad de las diagonales para acompañar a, su pareja y ex subsecretaria de Políticas de Género de la Provincia.También se dejaron ver el intendente de La Plata,y algunos ministros de María Eugenia Vidal, como el de Agroindustria,, responsable de Educación.Mates que iban y venían, abrazos y besos de costadito (para no manchar con lápiz de labio, las damas) pusieron algo de jolgorio al evento, que tras las salutaciones de rigor comenzó con las estrofas del himno, en una ceremonia presidida por el Vicegobernador y titular del Senado,, vociferó, integrante de la Suprema Corte bonaerense, mientrasapuraba el paso para no entrar entre los últimos. Aunque no pudo evitar las bromas, comparando su apresurado arribo con su desempeño a bordo de un auto.La entrega comenzó con los legisladores de la Octava Sección, en la que estuvo ausente la platense, que no fue la única que pegó el faltazo. Tampoco se vio al camporista de La Matanza,Dos de los hombres del peronismo de la Primera sección(hombre de, el mandamás de Merlo y nuevo líder del PJ bonaerense) y el senador(referente del intendente de Malvinas, Leonardo Nardini), llegaron un poco relegados por un accidente automovilistico en el Acceso Oeste.