FIESTA

Serán felices y comerán perdices: se casaron la senadora y el senador

Y serán felices, y comerán perdices. O tal vez no. Lo cierto es que tal como había anunciado la Tecla, los senadores oficialistas Roberto Costa, presidente de la bancada y Malena Baro, unieron sus vidas en matrimonio y como corresponde festejaron de lo lindo.

El legislador de Escobar y la legisladora de Junín fueron acompañados por decenas de sus pares de Cambiemos y opositores del Parlamento y dirigentes en general, y por supuesto por amigos de la política y de la vida y gran parte de la familia.La celebración se llevó a cabo en un reconocido salón de fiestas de los pagos de la dama, y hasta allá se fueron todos, los qu aparecen en las fotos, como el Vicegobernador Daniel Salvador y el intendentelocal Pablo Petrecca, como tambié los que no aparecen."Hubo baile hasta las 7 de la mañana, yo me fui a las 4.30 y la fiesta estaba a full", comentó a este medio uno de los asistentes, y agregó que "tanto Male como Roberto la pasaron genial, se los notò muy felices y enamorados dirante toda la noche".Se espera que esta tarde en la jura de los legisladores electos, la pareja haga su estreno oficial como matrimonio, y ya después, en enero, aparentemente, pasarán a disfrutar de la luna de miel. No hay muchos detalles al respecto: sólo se habla de playa.